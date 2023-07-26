杜蘇芮颱風來襲溪水暴漲 花蓮婦巡水源溺斃
受到颱風杜蘇芮外圍環流影響，花蓮下起大豪雨，山區溪水暴漲，秀林鄉文蘭村一名年約57歲的吳姓婦人，傍晚與丈夫、男性友人前往山上巡查水源時，疑似失足落水，救難隊員趕抵現場發現吳婦溺水，救上岸沒有呼吸心跳，現場將另外2名受困民眾救出，也把溺者搬運下山。
花蓮縣消防局今天晚間6時25分許獲報，有民眾在秀林鄉木瓜溪溺水，但溪水湍急山區又下大雨，天色昏暗、視線不佳，增加許多救援難度。救難人員趕抵現場後，發現溺者是一名女性，救起時已無生命跡象，同行2名男性在溪流對岸等待救援。
由於山區地形陡峭，雨勢又一陣一陣，救援困難，現場有警消17人、義消15人、潛水2人與救協2人，將吳婦遺體送下山，也將2人救出脫困。
據了解，吳婦今天傍晚與丈夫、男性友人前往山區巡查水源，疑似不慎跌落水中，丈夫因與妻子失聯，驚覺出事，趕緊請山下的姪子報案求援，但花蓮持續降下豪大雨，山區溪水暴漲，增加救難人員救援困難，在經過約5個多小時後，將2人救出，也把吳婦運下山。
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