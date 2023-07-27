健康你我他／定期體檢顧健康 氣功練到變助教

孩童時期，我是家裡的老大，要照顧幼小的弟妹；成年後，弟妹結婚有自己的家庭，我就留在家裡照顧年老的父母。

我想過將來我老了，有可能是自己一個人。因為不是公職人員沒有退休金，所以我把每個月薪水，提出一部分投保人壽儲蓄險，老了可以領利息過日子。

自從母親過世後，我已是65歲的人，一個人住到現在已13年，最重要的是身體要健康，每隔2年或3年我會安排身體健康檢查；每天煮三餐，不外食，讓自己吃得安心。一個人在家，我很注意安全，所以手機都離身不遠，可隨時聯絡親人幫忙。

有些小事情得自己動手，像水管不通，我會用小工具疏通，往高處拿東西或換電燈泡，絕不站在椅子上，一定用安全梯。

平常在家會邊聽音樂邊做家事，也會去看國際水準的演出，有時則看展覽、聽健康講座。天氣好的時候，會和同學或同事到郊外走走，喝個下午茶，一個人可以自由安排時間。

住家環境不錯，旁邊有個小公園，生活機能方便，有醫院、郵局、市場和便利商店等，走路就可以到。今年初，有教練在小公園免費教大家練氣功，教練看我動作靈活，要我當助教帶大家一起練功，但她不知道我已是快80歲的老太婆了。

我一個人住，除了吃飯和睡覺是一個人，其他時間還是與人有互動，不覺得孤單。