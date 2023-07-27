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徵文／8月主題「避熱妙招」

聯合報／ 本報訊

入夏以來，高溫酷熱，中暑、熱衰竭等個案頻傳，待在家裡時，如不開冷氣，只用電扇，可能熱出病；有人戶外運動、騎機車，突然暈倒。你曾被熱暈、不支倒地嗎？歡迎分享自身中暑不適經驗，及避熱祕方，以期眾人平安度過百年最熱夏季。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔，至少1M）優先採用，8月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

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