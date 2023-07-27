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中暑搶救16小時清醒 5旬男3年後失智

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
夏天戶外工作者應每15分鐘喝水200至300cc，別等到口渴才喝水。本報資料照片
夏天戶外工作者應每15分鐘喝水200至300cc，別等到口渴才喝水。本報資料照片

中暑未及時處置，容易腦損傷，恐引發失智症。3年前，一名50多歲鑽地工人，一早就在烈日下工作，一小時後突然停止工作，走路搖晃，騎機車幾公尺即跌倒昏迷，立即送醫急救，到院後嚴重昏迷，體溫高達43.8°C，已經中暑，經搶救16小時才清醒，但認知功能明顯退步、反應變慢，持續追蹤，在中暑3年後確診失智症。

夏天戶外工作者中暑危險因子 製表╱沈能元
夏天戶外工作者中暑危險因子 製表╱沈能元
三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，此名病人中暑後，沒有立即通知救護車，也沒有移到陰涼處休息，而是放在無遮蓋的小發財車上，但貨車底板已在太陽下曬了數小時，到院時昏迷指數3分，且身體軀幹及四肢和貨車底板接觸的地方，出現三度燒燙傷，占體表面積21%，燙傷傷口鮮血淋漓、皮膚起滿水泡。

患者中暑後引發多重器官衰竭，當天降溫、救治16小時後清醒。次日拔管，轉至整形外科處理燙傷傷口，經多次皮膚移植後，一個半月後出院。朱柏齡說，病人清醒後，認知功能明顯退步、反應變慢，半年後在門診接受認知功能測試，結果為22分（滿分為30分，小於24分為輕度認知功能障礙），神經內科持續追蹤，3年後診斷為失智症。

朱柏齡指出，中暑程度愈嚴重、送醫時間過長，以及救治後愈晚清醒，均可能使腦部嚴重損傷。該名病人送醫時，測量肛溫高達43.8°C，並由小發財車送醫約20至30分鐘，加重病情，尤其經救治16小時後清醒，且因熱傷害引起瀰漫性血管內皮出血，研判血栓阻塞腦部微血管，最後導致罹患失智症。

中暑是可預防的疾病。朱柏齡說，在酷熱環境工作者，應穿著淡色、質輕、寬鬆透氣衣服；每15分鐘喝水200至300cc，勿等到口渴才喝水，也勿飲酒或含咖啡因飲料；若有感冒、腹瀉或身體不適，應避免在高溫下工作；若在炎熱環境工作，第一天上工時，應避免過度勞累，因在熱環境工作需10至14天，才能逐步「熱適應」，並隨時注意有無中暑症狀。

中暑 失智症

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