快訊

杜蘇芮暴風圈節節逼近 深夜陸警區域再納彰化、南投

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／炎夏喝冷泡茶取代手搖飲 幫助降血脂、血壓

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
夏天最適合喝冷泡茶，消暑解渴又養生。本報資料照片
夏天最適合喝冷泡茶，消暑解渴又養生。本報資料照片

● 冷泡茶適合夏天運動時飲用，預防心血管病、減肥

● 綠茶的兒茶素含量最多，有助於體脂控制

● 胃不好不要空腹喝茶，草酸鈣結石患者不宜喝過量

近年「冷泡茶」成為炎夏最夯的健康茶飲。營養師劉怡里表示，夏天最適合喝冷泡茶，既消暑解渴又養生。喝自製的冷泡茶不僅簡單、省錢，又能保留更多的兒茶素、茶多酚等抗氧化成分，有助預防心血管疾病，具降血脂、降血壓、減肥等功效。

冷泡茶，顧名思義就是將茶葉放入冷水中浸泡後飲用的茶飲，泡茶動作相當簡單，而且用茶葉泡茶很省錢。劉怡里指出，所有茶葉都含有兒茶素、茶多酚、咖啡因等成分，但究竟該喝熱茶或冷泡茶較有益健康？其實各有其優缺點。

先熱沖再冰一晚 保留較多兒茶素

冷泡茶簡單沖泡法 製表╱黃妙雲
冷泡茶簡單沖泡法 製表╱黃妙雲
冷泡茶很適合夏天、運動時飲用。劉怡里建議，製作冷泡茶最好是先沖泡熱茶，待放涼後，再放入冰箱冷藏一晚，即製成冷泡茶，如此可以保留較多的兒茶素和茶多酚等抗氧化成分，咖啡因含量也較低，有助於預防心血管疾病。

如果直接冷泡，將茶葉放入冷水中浸泡再冷藏的冷泡茶，因為沒有經過加熱過程，兒茶素釋出會比較少一點，茶多酚則較多。

以營養素來看，劉怡里說，不論紅茶、綠茶或烏龍茶，因茶葉中的兒茶素、茶多酚成分多，喝冷泡茶或熱茶，都可以預防心血管疾病，具降血脂、降壞膽固醇、降血壓、降血糖、減重等功能。若對咖啡因敏感的人，建議喝咖啡因較低的冷泡茶，但要提神醒腦的話，則要喝咖啡因含量多的熱茶。

兒茶素抗氧化 減重停滯期可多喝

茶葉保健功能主要來自兒茶素，具有很強的抗氧化力，劉怡里指出，其中以未發酵綠茶的兒茶素含量最多，有助於減脂、體脂控制，因此減重期間若出現停滯時可以多喝綠茶。

在酷熱的夏天，若是在健身房或戶外跑步運動時，會大量流汗，劉怡里認為，此時可以喝沒熱量的冷泡茶取代水分，在運動中或運動結束後補充，能夠幫助脂肪代謝快一點，就不要再喝手搖飲或含糖飲料。

每天少於6杯  咖啡因攝取不過量

茶的咖啡因含量比咖啡少，以咖啡因含量估算，劉怡里說，一般人每天喝美式黑咖啡不超過2至3杯（一杯240㏄），茶就不要喝超過6杯，才可以控制咖啡因攝取在300毫克以下。

胃不好的人最好不要空腹喝茶，劉怡里指出，尤其綠茶是未發酵茶，單寧酸釋出比較高，會破壞胃黏膜，讓胃更不舒服，空腹時可喝發酵的紅茶或半發酵的烏龍茶。若是正在胃痛、有胃潰瘍或胃食道逆流的人，此時更不適合喝茶。

若缺鐵性貧血 飯後不可馬上喝茶

她特別提醒，缺鐵性貧血的人，飯後不可馬上喝茶，因茶裡的單寧酸會阻礙鐵的吸收，建議飯後一至二小時再喝茶；草酸鈣結石患者，則不可把冷泡茶當水喝，因為茶葉的草酸含量高，喝冷泡茶過量，可能造成草酸鈣結石的風險；腎臟病人有時會限水，包括茶水也要限制，因此不建議喝濃茶。

該喝多少冷泡茶？劉怡里建議一天攝取的水分，三分之一來自冷泡茶、三分之一來自白開水，三分之一來自於湯湯水水（即喝湯、食材的水），例如一天應喝水2400㏄，就分別攝取800㏄。但千萬別將冷泡茶當水喝，而忘記喝水，如此容易產生結石。

咖啡 茶葉 運動

延伸閱讀

喝冷泡茶消暑，多「一步驟」兒茶素更多！營養師建議這種茶最能減脂

高血壓可以喝咖啡嗎？喝咖啡血壓會升高？6個關鍵問題了解血壓與咖啡關連

貴族風茶飲「旺月捌」7月27日插旗古亭

多吃藍莓、堅果能預防失智？預防失智最好的「麥得飲食」有哪4個重點？

相關新聞

健保點值降 恐衝擊就醫

去年五月本土新冠疫情爆發，國人搶看中醫拿清冠一號或調理長新冠，健保署統計，中醫就醫人數較前一年成長百分之廿點六，申報醫療...

健康主題館／炎夏喝冷泡茶取代手搖飲 幫助降血脂、血壓

● 冷泡茶適合夏天運動時飲用，預防心血管病、減肥

健康你我他／定期體檢顧健康 氣功練到變助教

孩童時期，我是家裡的老大，要照顧幼小的弟妹；成年後，弟妹結婚有自己的家庭，我就留在家裡照顧年老的父母。

中暑搶救16小時清醒 5旬男3年後失智

中暑未及時處置，容易腦損傷，恐引發失智症。3年前，一名50多歲鑽地工人，一早就在烈日下工作，一小時後突然停止工作，走路搖...

徵文／8月主題「避熱妙招」

入夏以來，高溫酷熱，中暑、熱衰竭等個案頻傳，待在家裡時，如不開冷氣，只用電扇，可能熱出病；有人戶外運動、騎機車，突然暈倒...

中國信託新舞臺藝術節9月登場 邀你「向未來多走一步」

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」9月到12月登場，今年以「未來到劇場」為主軸，精選國內外四檔多元跨界節目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦