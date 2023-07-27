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中信新舞臺藝術節 9月「向未來多走一步」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦首次訪台。圖／中國信託文教基金會提供 ©Luis_Oswald
荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦首次訪台。圖／中國信託文教基金會提供 ©Luis_Oswald

由中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」九月到十二月登場，今年以「未來到劇場」為主軸，精選國內外四檔多元跨界節目。藝術節由無獨有偶工作室劇團「偶是大未來」公益場揭開序幕，帶領宜蘭內城國中小化育分校的學生，透過偶戲訴說在地生態的故事，九月十六日在中國信託金融園區熱鬧登場。

「我們期盼新舞臺藝術節每次揭幕，都能開啟觀眾全新的視野，一起向未來多走一步。」中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，今年AI話題炙手可熱，跨世代、跨產業的族群都面臨不同的挑戰和機會，新舞臺藝術節以「未來到劇場」為題，探討疾病、科技、環境等議題的當下與未來。

除了「偶是大未來」，還有巴西寇克舞團帶來作品「治癒」，舞出疫後人類共感。黃翊工作室的「此生－第二階段」，則讓科技結合舞蹈，以機械之眼窺視生命的吉光片羽。

荷蘭半身偶大師杜達．派耶瓦首次造訪台灣，帶來科幻幽默的偶戲作品「布魯斯瑪莉」，他將一人分飾三角。故事描述退休的變裝皇后成為超人類主義實驗室的清潔員，意外窺見科學實驗背後的驚人祕密。杜達期許這部作品讓大家重新反思科技倫理的議題。

●「布魯斯瑪莉」早鳥限時八折，九月卅日至十月一日將在國家兩廳院實驗劇場演出。詳情請上官網https://2023ctbcartsfestival.com

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