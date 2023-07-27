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飲冰品腸桿菌科超標 6店挨罰18萬

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
抽驗408件飲料、冰品及其原料，結果有6件檢出大腸桿菌等「腸桿菌科」微生物。圖／食藥署提供
抽驗408件飲料、冰品及其原料，結果有6件檢出大腸桿菌等「腸桿菌科」微生物。圖／食藥署提供

衛福部食藥署昨公布最新現場調製飲品及冰品稽查專案稽查結果，除食安相關登錄或保險等項目缺失外，共6家業者被檢出腸桿菌科超標，包括COLD STONE、清原芋圓等知名連鎖店家上榜，地方衛生局共開罰18萬元。

違規店家包括竹縣湖口鄉「清原芋圓」的「芋頭冰沙」、台南東區「COLD STONE」的「巧克力冰淇淋」、台南北區「阿義鳳梨冰」的「冬片春茶」、北市「鮮芋仙中山旗艦店」的「鮮芋仙粉條冰」、北市中正區「甘蔗の媽媽」的「新鮮甘蔗原汁」、新北新莊區「清原芋圓」的「芋見幸福」等，都檢出腸桿菌科超標。

食藥署副署長林金富表示，本次共查核371家業者，抽驗408件飲料、冰品及原料，6件檢出「腸桿菌科」微生物超標。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，腸桿菌群檢驗是食品安全的指標之一，可知道保存溫度是否正常、調製現場衛生狀況，了解業者製作流程是否需改善。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，若吃到腸桿菌群超標食物，多以「急性腸胃炎」表現，可能出現惡心、嘔吐、發燒等症狀，通常服藥就能康復；但抵抗力弱的幼兒、長者就需擔心敗血症，嚴重腸胃炎也可能導致脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒，造成生命危險。

專家：買冰要看配料放哪

「買冰要觀察業者配料放在哪裡。」顏宗海指出，細菌在攝氏7度至60度環境皆可孳生繁殖，醫學上稱為「危險溫度帶」，民眾若發現業者某些配料未放在冰箱，而是在室溫環境，就要留心。食物在室溫逾1小時，就易孳生細菌，建議買完後1小時內吃完。

超標 食藥署 衛生局

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