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登革熱延燒 專家：多設測點防治

聯合報／ 記者鄭惠仁陳雅玲／連線報導
台南登革熱病例今天再增30人，國軍協助室內消毒。圖／南市衛生局提供
台南登革熱病例今天再增30人，國軍協助室內消毒。圖／南市衛生局提供

台南昨增本土登革熱30例、雲林增3例，由於杜蘇芮颱風帶來大雨，增添防疫難度，市長黃偉哲呼籲，大雨後全力孳清。台大公衛教授詹長權昨列席台南防治會議，建議多設測點、參考生物防治法等；南市衛生局回應，目前3000多個監測點，結合做為防治參考。

台南昨增30例包括永康區15例、東區5例、仁德區4例、南區2例，北區、安南區、歸仁區及關廟區各1例，年齡介於4歲至81歲，累計587例。雲林3例全在古坑鄉，累計91例。

市長黃偉哲於疫情會議說，根據以往數據顯示，大雨後病媒蚊監測數據會急遽上升，各局處颱風後務必針對轄管場所孳清、再孳清，要把握雨後7天黃金孳清期。

詹長權指出，不同人口、空屋數應有不同防治策略，例如永康感染年齡30至50歲人多，因活動率較高，擴散風險也較大，人口大幅增加的社區增加監測點，最好1000人布設1個點，另，今年聖嬰現象加上溫室暖化效應加速病媒蚊生長，應調整病媒蚊密度警戒線來因應，也可思考用生物防治法。

衛生局長蘇世斌說，目前3257個病媒蚊的長期監測點、270個噴藥後的監測點，兩項數據會彙整，做防治策略參考。

病媒蚊 衛生局 台南

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