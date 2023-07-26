天使輪漂流貨櫃損害漁船漁具 要保全證據作求償依據
近日高屏地區漁民反映，帛琉籍天使輪沉沒，在海上發生因漂流貨櫃而導致漁船(或漁具)受損，農委會漁業署除透過漁業通訊電臺廣播請漁船避開漂流貨櫃，並已洽請相關區漁會及漁業通訊電台，周知漁民駕駛漁船在海上作業時，倘遭受漂流貨櫃損害，應蒐集並保存相關受損資料，包括發生日期、海域(經緯度)、影響情形(項目或照片)、預估維修費用等，詳細情形可參考漁會協助受損漁船的漁民填報受損情形調查表，並送交漁業署彙整，後續將相關資訊提供高雄港務分公司作為求償依據。
漁業署表示，有關帛琉籍天使輪貨櫃漂流，漁業署自112年7月21日起即依航港局航船佈告及高雄港務分公司訊息，持續透過漁業通訊電臺及漁業廣播電臺廣播，請漁船加強瞭望，避開漂流貨櫃，以維航行安全。
漁業署呼籲，請漁民朋友在海上作業時隨時瞭望、提高警覺，並密切關注杜蘇芮颱風動態，作好防颱整備及確保自身安全，將災害降至最低。
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