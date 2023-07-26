事廢再利用率達70％ 南市七股工業區開發計畫通過環差

配合水利法修正、出管制相關規定，台南市政府欲調整七股工業區開發計畫案的使用面積、滯洪池量體，環委提出3點要求，本計畫環差通過審核。

環保署今召開「環境影響評估審查委員會第447次會議」，審查台南七股工業區開發計畫環境影響差異分析報告。本案位於台糖公司三股農場，毗鄰台17線，距離南科工業區7公里、國道8號約7公里、安定交流道約11公里。

台南市政府指出，為配合水利法修正、出流管制相關規定欲調整使用總面積，從141.34調整為141.15公頃，增加滯洪池量體從16萬立方公尺增至27.3萬立方公尺；另配合經濟部工業局「產業創新條例」，產業用地面積將從77.5公頃調整至84.8公頃。

針對事業廢棄物凊運及減量規畫，南市府表示，將委外清潔業者處理，優先確認南市所屬廢棄物處理設施是否有餘裕量可收受處理，盡量減少本計畫事業廢棄物處理的運輸距離減量規畫，同時承諾，本計畫園區廠商進駐率達50%，事業廢棄物再利用比例至少50%，以進駐率達100%，再利用率達80%為目標。

環委表示，未來進入園區的土方、重金屬應以「土壤汙染監測標準」，TPH、VOC、SVOC以「土壤汙染管制標準值」的二分之一為允收標準，檢測值低於允收標準值才能收受。

另要求開發單位新增土源時應於首次進場前檢測1次，重金屬每5000立方公尺增加1次X射線螢光分析法（X-ray fluorescence）篩測，每3萬立方公尺送合格檢驗機構檢驗所有允收標準項目。

環委還要求，廠商進駐率達90％時，事業廢棄物再利用比率至少達70％。