民眾搶用「清冠一號」暴增 衛福部首次動支3.12億支應

去年5月新冠本土疫情爆發，國人搶看中醫用「清冠一號」，長新冠患者也對中醫調理有信心，導致下半年中醫就診人數暴增，造成中醫健保點值偏低。衛福部健保會今決議動支預備金，提升中醫健保點值。健保會執行秘書周淑婉表示，於非預期風險下動用預備金，先前於八仙塵暴、高雄氣爆都曾動用，此為首次因傳染病疫情動用預備金，金額3.1283億元也是最高。

健保會於今天上午9點30分舉行第6屆112年第6次委員會議，其中討論「因新冠疫情對中醫門診總額111年第三至四季醫療費用造成顯著影響，提請動支「非預期風險及其他非預期政策改變預備金」項目續請討論案。

此為中醫師公會全聯會第二次提案，第一次提案時由於資料不足，要求補足資料後，今天再次討論。周淑婉表示，經檢視中醫健保點值，除東區點值比較好外，其他地區點值都偏低，如去年第三、第四季平均健保點值為0.9以下，且去年整年中醫整體申報健保點值，相較前一年成長16.6%，就醫人數則成長20.6%，因此，健保署同意於去年編列10億元預備金中，動支3.1283億元。

周淑婉說，中醫就診人數增加，主要是國人希望以清冠一號治療，而長新冠患者也對中醫有信心，進一步調養。至於，動用非預期風險及其他非預期政策改變預備金，先前於八仙塵暴、高雄氣爆都曾動用，此為首次因非預期傳染病疫情流行而動用預備金，金額3.1283億元也是最高。雖然過去流感疫情也曾申請過動支，但遭到駁回。

周淑婉指出，另於其他非預期政策改變預備金動用，為支應國家C型肝炎防治計畫費用，金額則高於3.12億元。健保「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」項目是為了預備不時之需，每年協商預備金金額不同，去年為10億元，但今年已降為8億元。