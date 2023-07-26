我國口腔癌每年增8千人 9成患者為男性

遠離口腔癌，從定期篩檢做起！根據國健署癌症登記資料顯示，台灣每年逾8千人罹患口腔癌，平均每天約有23人新診斷為口腔癌，患者中9成為男性，其中逾8成有吸菸行為，7成有嚼檳榔行為，超過5成的患者有吸菸且嚼檳榔。國際頭頸部腫瘤聯盟將每年7月27日訂為「世界抗頭頸癌日」，國健署長吳昭軍呼籲，遠離口腔癌把握「拒菸檳」、「定期篩」、「早治療」三原則。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，頭頸部依位置不同，分為鼻腔、口腔、咽（含鼻咽、口咽、下咽）、喉等部位，其中口腔癌發生的部位涉及面頰、舌頭、唇部和上下頜骨等執掌呼吸、咀嚼、吞嚥跟語言等重要功能，口腔癌的預防，除了不要養成吸菸或嚼檳榔習慣外，根據臺灣大學的研究實證顯示，定期口腔黏膜檢查可降低21 %晚期口腔癌的發生風險及26%口腔癌的死亡風險。

林莉茹說，為防治口腔癌的發生，政府提供30歲（含）以上有嚼檳榔或吸菸的民眾每2年免費1次口腔癌篩檢，早期檢查並早期治療5年存活率更高達8成，但若延遲發現或置之不理，未積極治療，則晚期個案存活率通常不到4成。

林莉茹指出，藉由醫師目視及觸診口腔黏膜的3分鐘檢查，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，凡是有嚼食檳榔與吸菸行為的民眾，需及早戒除菸檳等有害物質，並善用國健署提供的戒菸戒檳服務，有需求的民眾，也可以到醫療機構接受戒治服務，一起降低口腔癌的發生率。

吳昭軍提醒，口腔黏膜檢查能及早發現癌前病變，並加以治療、阻斷癌症發生的機會，全國癌症篩檢資料顯示，每2年1次口腔癌篩檢，可以發現近3000名癌前病變個案，與約1000多名口腔癌；符合政府補助對象之30歲以上有菸檳習慣的民眾，每2年可攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科之醫療院所接受口腔黏膜檢查，若發現異常，儘快接受正確治療，就可以降低癌症發生機會，擁有健康的人生。