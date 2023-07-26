誰是天選之人？研究：有「這基因」無症狀感染增加近9倍

蔡英文總統昨確診新冠肺炎，總統府發言人表示總統快篩陽性，但症狀輕微，取消昨日下午行程後，今又露面視導漢光演習。進入Omicron變異株時代，不少民眾染疫後症狀輕微，甚至並無症狀，被稱為「天選之人」。近期國際研究已找出，天選之人的成因與HLA-B基因有關。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫」線上直播中表示，近期一份刊登在國際期刊雜誌「Nature」的文章指出，天選之人屬於無症狀感染者，並非沒有感染；研究顯示，天選之人的出現，與HLA-B基因有關。有單個HLA-B基因者，感染後無症狀的比率是一般人的2.4倍；若有兩個HLA-B基因，則無症狀感染的比率可達8.6倍。

該研究的研究對象共有30000人，其中1400位參與者檢測結果呈陽性、確診新冠肺炎，後續以APP追蹤症狀，發現其中136人為無症狀感染。