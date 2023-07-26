快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰是天選之人？研究：有「這基因」無症狀感染增加近9倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
進入Omicron變異株時代，不少民眾染疫後症狀輕微，甚至並無症狀，被稱為「天選之人」。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
進入Omicron變異株時代，不少民眾染疫後症狀輕微，甚至並無症狀，被稱為「天選之人」。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

蔡英文總統昨確診新冠肺炎，總統府發言人表示總統快篩陽性，但症狀輕微，取消昨日下午行程後，今又露面視導漢光演習。進入Omicron變異株時代，不少民眾染疫後症狀輕微，甚至並無症狀，被稱為「天選之人」。近期國際研究已找出，天選之人的成因與HLA-B基因有關。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫」線上直播中表示，近期一份刊登在國際期刊雜誌「Nature」的文章指出，天選之人屬於無症狀感染者，並非沒有感染；研究顯示，天選之人的出現，與HLA-B基因有關。有單個HLA-B基因者，感染後無症狀的比率是一般人的2.4倍；若有兩個HLA-B基因，則無症狀感染的比率可達8.6倍。

該研究的研究對象共有30000人，其中1400位參與者檢測結果呈陽性、確診新冠肺炎，後續以APP追蹤症狀，發現其中136人為無症狀感染。

陳秀熙指出，HLA-B基因片段與新冠病毒重疊，提供給人體的免疫T細胞後，可激發免疫反應且不排除也能讓B細胞的抗體反應增強，但還需更多研究證實。HLA-B基因也與人類免疫缺陷病毒 (HIV) 、B型肝炎、 C型肝炎及其他傳染病進展和病毒量變化有關。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫」線上直播中說明天選之人出現的原因。圖／截自YouTube
台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫」線上直播中說明天選之人出現的原因。圖／截自YouTube

基因 新冠肺炎

延伸閱讀

蔡總統確診是否真有天選之人？ 台大教授這樣解釋直言「這不可能」

非新冠超額死亡提高 專家：可能與疫後醫護出走潮有關

打4劑以為穩了！天選之人確診曝8症狀崩潰：誰說是小感冒

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

相關新聞

詹皇長子Bronny James練球一度心臟驟停 醫：恐與這原因有關

NBA球星詹姆斯（LeBron James）18歲的大兒子布朗尼（Bronny James），於台灣時間（25）日晚間訓...

違規販賣紅魔8 Pro！NCC裁處伊瑪格與負責人共130萬元

國家通訊傳播委員會（NCC）今（26）日審議通過，對伊瑪格科技違規輸入及販賣紅魔8 Pro電競手機，違反電信管理法第65...

國曆七月校門關「比鬼月恐怖」 爸媽失眠頭痛看身心科門診

高雄11歲男童沉溺上網，手機被母親沒收、電腦也被換密碼，一氣之下竟離家出走，幸好1天後在住家附近公園被外公找到，當時男童...

這一期發票中多少？千萬、百萬得主現身網羨慕 全用這款APP超神奇

5、6月統一發票於昨（25）日公布得獎號碼，不過財政部統一發票兌獎APP卻出現當機情況，APP網路連線異常以致查詢速度緩慢或暫時無法查詢，現在已恢復正常運作。神奇的是，有不少中獎得主都使用一款發票app存載具。

誰是天選之人？研究：有這基因無症狀感染增加近9倍

蔡英文總統昨確診新冠肺炎，總統府發言人表示總統快篩陽性，但症狀輕微，取消昨日下午行程後，今又露面視導漢光演習。進入Omi...

農機燃油改電動 12款機種可額外獲減碳獎勵最高3萬

為了達到2040年農機全面電動化目標，農委會預告訂定「農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」，鼓勵農民淘汰老舊燃油農...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦