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刮痧拔罐降暑氣不是大力就有用 中醫師教你這樣做

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
天熱民眾總會選擇刮痧、拔罐消暑氣，但可別做過頭，刮痧用具材質也要慎選。圖／台南麻豆新樓醫院提供
天熱民眾總會選擇刮痧、拔罐消暑氣，但可別做過頭，刮痧用具材質也要慎選。圖／台南麻豆新樓醫院提供

夏季持續高溫，除了吹冷氣降溫，有民眾會用刮痧、拔罐的方式消暑氣、緩解身體不適，不過並非每個中暑的病患都適合這些方法，台南麻豆新樓醫院中醫師黃書澐提醒，雖然刮痧、拔罐不是侵入性治療，但做的時候還是有「撇步」，不是「大力」就好，得適可而止，材質也要慎選，免得症狀沒抒解，反而更不舒服。

黃書澐表示，天氣悶熱，民眾在外活動很容易中暑，如果有頭暈、頭痛、全身倦怠無力、大量出汗、說話會喘、甚至血壓降低的情形，就算沒有發燒，但體溫已逐漸上升，可能會導致熱衰竭，這時要立刻停下手邊活動，躲到陰涼處，用濕毛巾降溫、補充含電解質的水分。

在處理好中暑的狀況後，若還有點疲倦，有頭暈、頭痛、想吐的情形時，可嘗試用刮痧、拔罐等方式來緩解不適，下手最適宜的部位則士氣血多的膀胱經循行處，也就是人的背後。

黃書澐指出，刮痧用具最好選擇圓潤、不要太硬的鈍器，比如牛角、軟玉石都是不錯選項，瓷製湯匙也可以，且不能「乾刮」，還得搭配潤滑劑，包括凡士林、有清涼感的藥膏都可以，力道不宜太大，微微出痧即可，有些人刮得滿背血痕，乍看還以為是被家暴，其實大可不必，拔罐時也是一樣，只要稍微有微血管破裂的出血點就可以。

黃書澐提醒，有糖尿病、高血壓或是皮膚脆弱的幼兒及老人，並不適合刮痧或拔罐，若不慎用力太猛刮出水泡，保持乾燥讓傷口自然癒合即可，此外，拔罐、刮痧前得注意體溫並補充水分，以免出現暈罐、暈痧情形，得不償失。

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