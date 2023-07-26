違規販賣紅魔8 Pro！NCC裁處伊瑪格與負責人共130萬元

國家通訊傳播委員會（NCC）今（26）日審議通過，對伊瑪格科技違規輸入及販賣紅魔8 Pro電競手機，違反電信管理法第65條第2項及第66條第1項規定，分別各處罰鍰60萬及5萬元，另外，該公司代表人執行其職務，致使私法人違反行政法上義務且有故意或重大違失，需依行政罰法第15條第1項規定，併同處以相同罰鍰，故伊瑪格及謝姓負責人共裁處130萬元，並命該公司於文到一個月內提出改正計畫，倘屆期不改正可連續裁處。

NCC表示，為維持國內電波秩序，電信管理法第65條第2項明定經主管機關公告的電信管制射頻器材，應經核准，始得製造、輸入，另同法第66條第1項亦明定，電信管制射頻器材應符合技術規範，經審驗合格，始得販賣。智慧型手機因需要透過4G或5G技術進行通訊，故屬於NCC於109年9月16日公告「應經核准之電信管制射頻器材」，輸入或販賣該類產品，須符合電信管理法相關規定。

NCC進一步說明，伊瑪格於今年3月於flyingV集資平臺提案「REDMAGIC紅魔8 Pro電競手機台灣版」， 經NCC向財政部關務署、賦稅署、集資平台業者、報關業者及快遞業者索取相關資料，確認該案贊助人均已付款並已部分出貨予贊助人，違反電信管理法第65條第2項及第66條第1項規定事證明確，爰依第80條第1項及第81條第1項規定處以罰鍰。

此外，因該公司代表人於本年5月29日向NCC說明時，NCC已明確告知相關規定，代表人仍執意違規輸入及販賣紅魔8 Pro電競手機，爰依行政罰法第15條第1項規定，對代表人處以相同之罰鍰。

NCC呼籲，電信管制射頻器材輸入，應依規定向NCC申請核准，始符合規定；如欲於國內販售電信管制射頻器材，則器材須先經NCC審驗合格，以確認符合NCC技術規範，降低電波干擾風險，維護國內電波秩序及消費者權益。

NCC最後提醒，消費者於網路平臺購買電信管制射頻器材，應先確認商品網頁是否標示NCC審驗合格標籤號碼及產品型號，同時可至NCC網頁查詢確認該標籤號碼及器材型號是否正確，以避免購買未經審驗合格的電信管制射頻器材，影響自身權益。