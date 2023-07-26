6冰飲品腸桿菌群超標 吃冰不想拉肚子 注意「危險溫度帶」

食藥署今公布最新冰品、飲品的全台衛生稽查結果，包含清原芋圓、COLD STONE酷聖石冰淇淋、鮮芋仙等知名連鎖店都因「腸桿菌群」超標而遭衛生局裁罰。毒物醫師表示，腸桿菌群等微生物無色、無味，肉眼無法觀察，但民眾在購買時仍有可以注意觀察的指標，尤其夏天在7°C至60°C「危險溫度帶」環境中，細菌非常容易孳生。

食藥署副署長林金富表示，此次共查核371家業者，抽驗408件飲料、冰品及其原料，結果有6件檢出大腸桿菌等「腸桿菌科」微生物，違規產品及業者已由地方政府衛生局依法處辦，共計裁處18萬。違規業者為清原芋園、COLD STONE 酷聖石冰淇淋、阿義鳳梨冰、鮮芋仙、甘蔗媽媽等知名連鎖業者。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，腸桿菌群與大腸桿菌不同，腸桿菌群的培養檢驗只能看出整體衛生情形是否不佳，並非針對特定的菌種做檢驗，例如大腸桿菌。

顏宗海說，民眾若吃到腸桿菌群超標的食物，多以「急性腸胃炎」表現，噁心、嘔吐、發燒等症狀，通常服藥後就能康復；但抵抗力弱的幼兒、長者就得擔心敗血症，嚴重的腸胃炎也可能會導致脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、造成生命危險。

「買冰要觀察業者配料放在哪。」顏宗海指出，細菌在7°C至60°C的環境下皆可孳生繁殖，醫學上稱為「危險溫度帶」，若民眾去買冰，發現業者某些配料並非放在冰箱，而是放在「室溫」環境就要留心，食物在室溫超過一個小時，就容易孳生細菌，因此買了之後也都要在一個小時內吃完。

除此之外，飲品、冰品調製人員的細節也可以觀察。顏宗海表示，挫冰的冰塊應該戴手套拿取、置放，因為手上平常就會有微生物在上面停留，若直接拿取食材，就容易造成食品汙染，口罩、帽子等配備也都可以注意；同時，工作人員若身體不適也不宜調製食品，避免細菌汙染食物間接傳染給消費者。