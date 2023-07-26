國曆七月校門關「比鬼月恐怖」 爸媽失眠頭痛看身心科門診

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聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
圖／canva
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高雄11歲男童沉溺上網，手機被母親沒收、電腦也被換密碼，一氣之下竟離家出走，幸好1天後在住家附近公園被外公找到，當時男童全身都是蚊子頂咬得腫包，母親又氣又難過，身心俱疲，在親友建議下，帶他到身心科求助，在醫師建議下，增加陪伴時間，培養男童其他興趣，終於逐漸讓他減少網路依賴。

阮綜合醫院身心科醫師胡學錦說，每到暑假就有父母因小孩手機成癮帶來看診，治療孩童手機成癮，首先要改善親子關係，若評估需治療，除了藥物、心理諮商，還要注意是否有憂鬱症、注意力不足。

胡學錦說，每當暑假來臨，身心科門診就會有父母帶小孩全家都來就醫的狀況。柯姓女子（42歲）與老公是雙薪家庭，收支剛好打平，子女兩都就讀國中，暑假還沒過一半，柯女就因為失眠、偏頭痛，在老公陪伴下到身心科就醫。

柯女抱怨，孩子上暑期輔導課經常遲到早退，講到要保管手機就頂撞吵鬧，令她更惱怒的是，老公認為「暑假就是要快樂放鬆」，任孩子自由發展，總怪她管太多；加上柯女工作剛調往新單位，職務還不上手，蠟燭兩頭燒讓她幾乎崩潰。

胡學錦說，經評估之後發現柯女的失眠、偏頭痛症狀，和情緒壓力的影響有很大的關係，因此開立穩定情緒和協助睡眠的藥物，讓她短期內快速改善身心症狀，同時請她與老公兒女一起回診，藉由心理諮商讓夫妻倆與孩子一起討論遲到早退的原因，及如何一起克服困難，建立生活規範。

阮綜合醫院身心科醫師林奕萱表示，雙薪家庭的孩子，通常一放暑假就面臨自律的考驗，家長最好提前在四、五月的時候，就開始和孩子一起討論計畫暑期活動，除了安親班、才藝班、夏令營或親子共遊旅程，尤其暑假的生活規範，必須建立獎賞制度，並嚴格執行，孩子才不致怠惰，被手機綁架，生活作息陷入混亂，教人操心。

林奕萱說，沒收手機與更改密碼電腦密碼並不是好方法，父母應該和孩子一同討論手機的使用規則，這是對孩子的尊重，無形中也讓孩子學習尊重他人，互相尊重也是有效溝通的基礎。

阮綜合醫院身心科醫師胡學錦。圖／讀者提供
阮綜合醫院身心科醫師胡學錦。圖／讀者提供
阮綜合醫院身心科醫師林奕萱。圖／讀者提供
阮綜合醫院身心科醫師林奕萱。圖／讀者提供
阮綜合醫院身心科醫師胡學錦（左）說，每當暑假來臨，身心科門診就會有父母帶小孩來就醫，尋求改善手機依賴的方法。圖／讀者提供
阮綜合醫院身心科醫師胡學錦（左）說，每當暑假來臨，身心科門診就會有父母帶小孩來就醫，尋求改善手機依賴的方法。圖／讀者提供

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