這一期發票中多少？千萬、百萬得主現身網羨慕 全用這款APP超神奇

5、6月統一發票於昨（25）日公布得獎號碼，不過財政部統一發票兌獎APP卻出現當機情況，APP網路連線異常以致查詢速度緩慢或暫時無法查詢，現在已恢復正常運作。神奇的是，有不少中獎得主都使用一款發票app存載具。

一名網友在Dcard「理財版」發文，昨日統一發票開獎後她就去對獎了，毫不意外地又沒中獎，她使用載具已經兩年了，還沒有中過一次特別獎，不禁懷疑，「是我運氣特別背嗎？」，她也分享朋友兩個月就中了50張，且已經連續中4期了，再兩期就要連續一年都有中獎了，令她不禁直呼，「好羨慕啊」。

不少中獎的網友紛紛表示，「人生第一次（一百萬）」、「到現在還是不知所措…（兩百萬）」、「這個月嚇到，以前最多就1000（4000）」、「179張中2張！！連續中五次了，希望這是考試前的好預兆」、「第一次（中）四張」、「我二十幾年來第一次1000」、「連中2期～上期3700、本期1000，不過發票頗多張」、「我維持兩年，至少都有中200，中間有一期沒中而已，沒用雲端前一年都中不到一次」、「連中四期的我，基本上載具獎最容易中，希望大家可以多多存載具喔～」。

有網友則安慰原po，「101張只中200沒中是常態啦，反而是你那個朋友太扯」、「0元，附送一句：有95%的人跟你一樣」、「唯一中的一張竟然是蝦皮提領，該哭還該笑」、「再看到這種文章跟留言，我一定心臟病發」、「今年沒有中過一次，去年還比較好中」、「0…好久沒中獎了」、「人生就是這樣，留言越看越傷心」、「吸一下，被金錢壓得喘不過氣。好希望可以有個一兩千塊就好」。

有眼尖的網友發現，不少中大獎的人都是使用「發票怪獸」這款app，有位發票中千萬的網友也是使用發票怪獸，「看各位的分享，感覺發票怪獸中獎金額偏高，趕快來去下載」、「看完留言我去下載發票怪獸了」。