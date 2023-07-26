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從廟埕到演藝廳 「半線室內樂」詮釋另類的古典音樂

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由孟祥瑜、陳沛梧等人創立的「半線室內樂」，成員專注演奏。圖／半線室內樂提供
由孟祥瑜、陳沛梧等人創立的「半線室內樂」，成員專注演奏。圖／半線室內樂提供

就讀美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院的孟祥瑜、陳沛梧，為推廣故鄉彰化音樂藝術，今年5月創立「半線室內樂」，結合眾多音樂新秀，訂7月29日在彰化市慶安宮廟埕，舉辦一場濃濃台灣味的古典音樂會，8月15日在員林演藝廳舉辦「源．半線室內樂創團音樂會」，邀請鄉親聆賞。

孟祥瑜、陳沛梧與另名來自台灣的景翔歆、美國籍同學George Jennings(喬治．詹寧斯)，在學校成立「Noseréme Quartet 四重奏」，表現即十分活躍，此次再相偕回台灣，將美好樂音帶給彰化鄉親。

孟祥瑜指出，他們都是土生土長的彰化囝仔，從小受到台灣傳統文化薰陶潛移默化，並主修西洋古典音樂並赴美求學，心中充塞中西文化融合的鮮明憧憬，期望帶給故鄉豐富的音樂饗宴，促進音樂扎根，栽培更多藝術人才。

「半線室內樂」訂7月29日晚上7時在彰化市慶安宮廟埕的音樂會，將邀請吳俊良老師率領的「彰化愛樂」約50名小朋友共同演出，曲目包括台灣民謠組曲和弦樂器改編的金曲老歌，還有德佛札克的美國弦樂四重奏。

位在彰化市最熱鬧永樂商圈的慶安宮，創建逾200年，主祀保生大帝，「半線室內樂」突破傳統，選擇在慶安宮廟埕辦古典音樂會，深富意義，雖然受場地限制，但能在星空下，聆聽濃濃台灣味的古典樂，將令人耳目一新。

「半線室內樂」創團正式首演是以「源」為名，即為表達「飲水思源」，訂8月15日晚上7時30分在員林演藝廳演出，安排Noseréme Quartet四重奏成員，還有昔日同窗好友，目前就讀維也納音樂暨表演藝術大學、美國琵琶第音樂院、美國茱麗亞音樂院及台灣師範大學、台北藝術大學、台南藝術大學、台北教育大學、清華大學等多位音樂家共同演出。

陳沛梧表示，這場音樂會曲目包括巴赫-第三號布蘭登堡協奏曲、德佛札克-第二號鋼琴四重奏、蕭士塔高維奇-給鋼琴和小提琴的5首小品(Five Pieces for Two Violins and Piano)、佛瑞-悲歌(Elegie)、皮耶左拉-遺忘(Oblivion)以及柴可夫斯基-第一號弦樂四重奏，免費入場，歡迎大家蒞臨。

由孟祥瑜、陳沛梧等人創立的「半線室內樂」，成員專注演奏。圖／半線室內樂提供
由孟祥瑜、陳沛梧等人創立的「半線室內樂」，成員專注演奏。圖／半線室內樂提供

彰化 美國 音樂會

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