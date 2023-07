從廟埕到演藝廳 「半線室內樂」詮釋另類的古典音樂

就讀美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院的孟祥瑜、陳沛梧,為推廣故鄉彰化音樂藝術,今年5月創立「半線室內樂」,結合眾多音樂新秀,訂7月29日在彰化市慶安宮廟埕,舉辦一場濃濃台灣味的古典音樂會,8月15日在員林演藝廳舉辦「源.半線室內樂創團音樂會」,邀請鄉親聆賞。

孟祥瑜、陳沛梧與另名來自台灣的景翔歆、美國籍同學George Jennings(喬治.詹寧斯),在學校成立「Noseréme Quartet 四重奏」,表現即十分活躍,此次再相偕回台灣,將美好樂音帶給彰化鄉親。

孟祥瑜指出,他們都是土生土長的彰化囝仔,從小受到台灣傳統文化薰陶潛移默化,並主修西洋古典音樂並赴美求學,心中充塞中西文化融合的鮮明憧憬,期望帶給故鄉豐富的音樂饗宴,促進音樂扎根,栽培更多藝術人才。

「半線室內樂」訂7月29日晚上7時在彰化市慶安宮廟埕的音樂會,將邀請吳俊良老師率領的「彰化愛樂」約50名小朋友共同演出,曲目包括台灣民謠組曲和弦樂器改編的金曲老歌,還有德佛札克的美國弦樂四重奏。

位在彰化市最熱鬧永樂商圈的慶安宮,創建逾200年,主祀保生大帝,「半線室內樂」突破傳統,選擇在慶安宮廟埕辦古典音樂會,深富意義,雖然受場地限制,但能在星空下,聆聽濃濃台灣味的古典樂,將令人耳目一新。

「半線室內樂」創團正式首演是以「源」為名,即為表達「飲水思源」,訂8月15日晚上7時30分在員林演藝廳演出,安排Noseréme Quartet四重奏成員,還有昔日同窗好友,目前就讀維也納音樂暨表演藝術大學、美國琵琶第音樂院、美國茱麗亞音樂院及台灣師範大學、台北藝術大學、台南藝術大學、台北教育大學、清華大學等多位音樂家共同演出。