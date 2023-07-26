推環保！奇美醫療體系8月起推電子收據 每月減列印10萬張

奇美醫院今天宣布，奇美醫療體系8月1日起在各院區推動電子醫療收據，以減少傳統紙本列印、降低碳排，推估每月節約10萬張收據列印、減少碳排量381公斤。

奇美醫院今天召開記者會宣布8月1日起推動全國首創電子醫療收據，全面在奇美醫療體系旗下的奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院施行，具備安全性、可驗證性HashCode加密驗證技術，未來還可擴充加值，運用於各類醫療文件。

奇美醫院院長林宏榮指出，奇美醫院2012年起配合財政部推動「綜所稅扣除額單據電子化作業」，以電子資料交換上傳醫療收據及退費明細，紙本醫療收據為報稅憑證需求大幅下降。

林宏榮表示，保險公司逐漸開放電子憑證辦理單純理賠申請服務後，奇美醫院也思考紙本醫療收據全面電子化可行性，讓民眾搭配醫院自助繳費機或醫指付繳費方式，自行下載電子檔，避免紙本單據遺失，提升繳費作業效率，減少醫院停留時間及降低感染風險。

奇美醫院行政副院長鄭天浚說，奇美醫療體系電子醫療收據有別於區塊鏈模式，使電子醫療文件發行與存取的控制權、彈性保留於醫院，民眾僅須透過官方網站點選「民眾服務」中「電子醫療收據下載」，完成身分驗證步驟，就可下載180天內電子收據。

鄭天浚表示，電子醫療收據全面上線後，奇美醫院醫療收據以每月門診14萬人次、出院4200人次的70%推估，推估每月節約10萬張收據列印，減少碳排量381公斤，每年減少碳排量4.572公噸。