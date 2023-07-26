歷經1年整修完成！關子嶺警光山莊下月重新開幕

歷經1年裝修，台南白河關子嶺警光山莊整修完成，下月1日將重新開幕，提供警職及相關協勤人力員住宿泡湯休憩好去處。

白河關子嶺在日據時代就與北投、陽明山、四重溪被列為全台四大溫泉，更是台灣唯一泥漿溫泉，3層樓建物的關子嶺警光山莊更緊鄰泉脈，位置佳羨煞不少同業。不過警光山莊建物及內部裝潢逾30年未大規模整修，陳設略顯老態。

台南市政府警察局說，關子嶺警光山莊去年7月25日起暫停營業整修，工程施工項目包括前棟建築物耐震補強、增設電梯一部，18間客房內部空間規畫及裝修設計。

另外全棟建築物進行消防設備審查和電力改善、並進行室內裝修審查，過程中一度因缺工及變更內部設計工程展延，目前已完成，預計8月1日重新開幕。

關子嶺警光山莊提供警職及相關警人員休憩，整修後收費略調漲，經市議會審議通過。其中，2人房住宿警職人員1100元，相關協助警勤1400元，休息2小時550元至700元間，若公共浴池泡湯80元起，收費都較坊間低廉。

市警局說，本來就以非營利為主，盼提供警職及協勤人員紓壓放鬆的好去處。