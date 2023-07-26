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頭頸癌躍男性好發癌第3名 40至59歲為主要族群

中央社／ 台北26日電

頭頸癌已躍升台灣男性10大好發癌症第3名，近年更有年輕化趨勢，多數是晚期診斷，每2人就有1人會局部復發，死亡率偏高，甚至有研究指出，頭頸癌恐怕會在7年內每年增率達3成。

明天是「世界抗頭頸癌日」，也是亞洲生技大會首日，最新頭頸癌轉移復發治療的研究試驗數據與進展預計當天公布，參展的樂天醫藥近日透過新聞稿介紹頭頸癌疾病趨勢，引用1篇去年11月發表於英國期刊British Dental Journal的研究，內容提到全球頭頸癌發生率持續攀升，預計到2030年每年將增加30%。

研究提到，頭頸癌的成長趨勢，不論是已開發國家或開發中國家都會發生。台灣也不例外，根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，頭頸癌已躍升至男性10大好發癌症第3名，連續2年新發個案皆達8000多人，以40至59歲男性為患病主要族群。

值得注意的是，頭頸癌初期症狀不易察覺，多數患者晚期確診，台灣癌症基金會研究顯示，頭頸癌晚期患者中2人有1人出現局部復發情況，局部復發或轉移是導致患者死亡主因，晚期患者手術後通常須進行系統性化療或局部放療，術後5年存活率不到4成。

頭頸癌據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、喉癌等，根據國健署數據，台灣7成口腔癌患者有嚼檳榔習慣，吸菸及嚼檳榔者罹患口腔癌的風險也相對提高，目前公費提供30歲（含）以上有嚼檳榔或吸菸的民眾每2年1次口腔癌篩檢，早期治療5年存活率可達7成以上。

頭頸癌治療方式有傳統手術切除、化療、放療、標靶治療、免疫治療等，手術治療達7成以上。

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