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手搖、冰品消暑要小心！鮮芋仙、清原、酷聖石遭稽查衛生不合格
食藥署今公布「112年度現場調製飲品及冰品稽查專案」結果，其中抽驗408件飲、冰品，出現6件違規，分別為6件衛生標準不合格名單中清原芋園2件，其餘COLD STONE 酷聖石冰淇淋、阿義鳳梨冰、鮮芋仙、甘蔗媽媽各一件，共才罰18萬新台幣罰鍰。
食藥署副署長林金富表示，本次專案共查核371家業者，抽驗408件飲料、冰品及其原料，結果有6件檢出大腸桿菌等「腸桿菌科」微生物，違規產品及業者已由地方政府衛生局依法處辦，共計裁處18萬。
清原芋園2件違規為「芋見幸福」、「芋頭冰沙」，COLD STONE 酷聖石冰淇淋為「巧克力冰淇淋」、阿義鳳梨冰為「冬片春茶」、鮮芋仙是「粉條冰」、甘蔗媽媽的「新鮮甘蔗原汁」，皆因檢出大腸桿菌等「腸桿菌科」微生物。
食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，腸桿菌群的檢驗是食品安全的檢驗指標之一，可以知道業者在食材、食品的管理時保存溫度是否正常，調製現場的衛生狀況，都可以從中了解業者製作過程中有無需要改善的流程。
食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，不符合GHP規定經限期改正而屆期不改正者，將違反食安法第8條第1項，依同法第44條可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。飲料或冰品及其原料違反相關衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，依同法第48條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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