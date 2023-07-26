日本旅遊怕現金不足出糗「要帶多少日幣？」 網建議：能刷就刷 別換太多

日本是許多台灣人出國旅遊的首選之一。日前有一名網友發文表示「想請問去日本 大家大部分都換&帶多少日幣？」引發網友熱議，紛紛提供經驗分享。

有一名網友在臉書社團「日本旅遊公社」上發文表示，最近想去日本旅遊，因為不清楚有哪些店可不可以刷卡，又怕帶的現金不夠，臨時無法換，於是上網請教網友「想請問去日本大家大部分都換&帶多少日幣？」

貼文底下吸引大量回應，不少熱心網友提供經驗分享，「以每人每天1萬日幣做估算」、「一天一萬日幣+信用卡」、「不算住宿，建議一個人最少抓10-15萬日幣」、「有西瓜卡跟信用卡，帶10萬都有剩」、「一萬台幣換日幣，其他刷卡，西瓜卡apple pay儲值」、「5~6萬+JCB卡有時會剩些現金回國」、「信用卡+50萬日圓」、「單純購物跟吃，50萬日幣」、「5天兩人100萬日圓」、「東京帶15萬日圓，然後店家消費刷卡，覺得剛剛好」。

綜合多數網友留言，皆以信用卡為主，「我們三個人只換十萬，都是刷卡」、「我記得我第一次去換了10萬日幣，都用在吃和加值卡片，其他OUTLET，藥妝用刷卡，回家還有幾千日幣帶回來」、「如果是跟團其實不用帶太多，10萬日幣有找，其他刷卡」、「我們3個人，日幣10萬+3張信用卡」、「10萬日幣，可以刷卡就刷，信用卡可以回饋」，可見信用卡在日本非常通行好用，建議原PO日幣無需換太多。