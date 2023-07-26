快訊

杜蘇芮風雨漸增！陸警範圍擴大 這些縣市達放颱風假標準

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

神隱變圈禁？秦剛軟著陸保住國委 王毅回鍋外長只算小勝

發票中獎「100萬變800元」！苦主心痛質疑：官方對獎APP當機害的？

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票對獎示意圖。聯合報系資料照片
統一發票對獎示意圖。聯合報系資料照片

財政部昨天（25日）公布5、6月統一發票得獎號碼，立刻呈現幾家歡樂幾家愁的氣氛，然而不管摃龜幾次，恐怕都沒有他痛苦，因為這位民眾在短短幾分鐘內，中獎金額從100萬元驟減成800元，讓他非常失落。

原PO表示，昨天發票開獎，他興沖沖打開對獎APP，發現中了雲端獎最大獎100萬元，立刻開心地跟家人分享。沒想到幾分鐘後再去財政部網站確認中獎資訊，卻發現100萬大獎縮水成800元，心情瞬間從天堂掉到地獄，更懷疑是「國稅局對獎app當機造成的」。

看到原PO分享的圖片，網友立刻發現問題「這不是官方app啊」、「這不是官方APP，應該是他系統的問題」、「建議至少用兩個，互相監督」、「難怪剛剛另一篇超多用這個app的人中獎，害我都想載來用看看」、「請一律依照官方app確認，其他參考即可」、「以財政部為準而且你自己對號碼不就知道有沒有中」。

有網友依圖片上發票獎號搜尋，確認它的確不在百萬中獎獎號中，而是在800元中獎號碼列表內，其他人也安慰「落差也太大」、「好慘，我可能氣炸了」、「快樂模擬器，快樂是無法用價錢衡量的」、「謝謝你讓我看過中一百萬的畫面，我夢寐以求的畫面，希望有一天也能出現在我的手機上」。

網友開啟對獎app發現中百萬獎，實際去財政部查詢卻只有800元獎金。 圖／翻攝自Dcard
網友開啟對獎app發現中百萬獎，實際去財政部查詢卻只有800元獎金。 圖／翻攝自Dcard

統一發票

延伸閱讀

超稀有「千萬富翁」現身！125張發票只中1張 得主樂瘋：還要上班嗎？

手刀對獎！財政部：統一發票APP已恢復正常運作

5歲兒「摸恐龍」台中醫師娘被起底賣香奈兒假貨 網紅女戰神：檢舉信已寄出

7-11自帶杯折抵如何算？ 他疑惑2個自帶杯裝3杯咖啡：該退多少

相關新聞

超稀有「千萬富翁」現身！125張發票只中1張 得主樂瘋：還要上班嗎？

統一發票5月-6月中獎號昨天（25日）出爐，不少人會關注本期是否有幸中獎，也有上班族忙碌一天後，忽然發現自己幸運對中千萬大獎，整日辛苦瞬間不翼而飛，直問「這樣明天還要上班嗎？」。

發票中獎「100萬變800元」！苦主心痛質疑：官方對獎APP當機害的？

財政部昨天（25日）公布5、6月統一發票得獎號碼，立刻呈現幾家歡樂幾家愁的氣氛，然而不管摃龜幾次，恐怕都沒有他痛苦，因為這位民眾在短短幾分鐘內，中獎金額從100萬元驟減成800元，讓他非常失落。

本土登革熱630例 10年同期最慘

登革熱疫情持續飆升，今年累計六三○例本土病例，創近十年同期新高，其中台南市四十多歲女性，於發病五天後過世，是今年首例本土...

彭啟明：恆春台東高屏晚間進入暴風圈 氣象粉專：最強核心掃過3地

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，預估今晚恆春半島、台東、高屏等區域將進入杜蘇芮颱風暴風圈，...

杜蘇芮下午觸陸 阿里山國家森林遊樂區今下午5時起休園

杜蘇芮颱風暴風圈今下午觸陸，林務局嘉義林區管理處考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍，為嚴加...

選車牌禁用4、CCK諧音惹人厭 還有哪些安全密碼？

台北市區監理所士林監理站最近標售車牌，其中一面BTV-8888車牌以15萬1000元最高價奪冠，類似「8888（發發發發）」的「鐵支」車牌都是熱門車牌，例如彰化縣最近3年標出的車牌最高價都超過20萬元。 監理站表示，車牌選號除了趨吉避凶外，也有人鍾情於對自己有特殊意義的號碼。而民俗專家建議怎樣的安全密碼？聯合報數位版帶讀者一探究竟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦