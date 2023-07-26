發票中獎「100萬變800元」！苦主心痛質疑：官方對獎APP當機害的？

財政部昨天（25日）公布5、6月統一發票得獎號碼，立刻呈現幾家歡樂幾家愁的氣氛，然而不管摃龜幾次，恐怕都沒有他痛苦，因為這位民眾在短短幾分鐘內，中獎金額從100萬元驟減成800元，讓他非常失落。

原PO表示，昨天發票開獎，他興沖沖打開對獎APP，發現中了雲端獎最大獎100萬元，立刻開心地跟家人分享。沒想到幾分鐘後再去財政部網站確認中獎資訊，卻發現100萬大獎縮水成800元，心情瞬間從天堂掉到地獄，更懷疑是「國稅局對獎app當機造成的」。

看到原PO分享的圖片，網友立刻發現問題「這不是官方app啊」、「這不是官方APP，應該是他系統的問題」、「建議至少用兩個，互相監督」、「難怪剛剛另一篇超多用這個app的人中獎，害我都想載來用看看」、「請一律依照官方app確認，其他參考即可」、「以財政部為準而且你自己對號碼不就知道有沒有中」。

有網友依圖片上發票獎號搜尋，確認它的確不在百萬中獎獎號中，而是在800元中獎號碼列表內，其他人也安慰「落差也太大」、「好慘，我可能氣炸了」、「快樂模擬器，快樂是無法用價錢衡量的」、「謝謝你讓我看過中一百萬的畫面，我夢寐以求的畫面，希望有一天也能出現在我的手機上」。