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阿里山下東洋第一製材所 貳陸陸杉Space明天開幕來訪有優惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山世界遺產協會承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕。圖／取自貳陸陸杉Space臉書
阿里山世界遺產協會承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕。圖／取自貳陸陸杉Space臉書

阿里山腳下的嘉義製材所曾被譽為「東洋第一」，阿里山世界遺產協會（簡稱阿里山世遺）承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕，打造全台唯一擁有歷史建築、杉池大草原和文創市集共享場域，為阿里山林業中心增添新氣象。

阿里山世遺協會理事長郭盈良說，2019年7月進駐園區成立「木頭人市集」，穩定成長，進駐4周年，考量文化工作需要與不同社群交流連結據點，推複合式共享空間，取名「貳陸陸杉Space」，「貳陸陸杉」呼應阿里山最高峰大塔山海拔高度2663公尺，取其國字大寫和諧音「杉」而成，提供閱讀辦公、咖啡小食、沙龍講座及企業包場等服務。

嘉義製材所是阿里山林業中心，擁有得天獨厚地理環境，見證林業歷史興衰轉型，這座復古木造建築曾是戰後製材所木業轉型竹製品加工廠，阿里山世遺執行「嘉義製材所手編工廠經營管理及活動推廣案」，推動阿里山文化景觀登錄世界遺產，需要與不同社群交流據點，將工廠轉化為「複合式共享空間」，成為「傳遞理念根據地」、「休閒小憩好去處」、「跨界合作據點」及「閱讀辦公空間」等多功能場域。

開幕推出系列優惠， 明起到8月13日推出「超Chill新選擇」最低只需半價100元，即享3小時飲品以杯換杯無限暢飲，外加小點心1份。以TPASS行政院通勤月票發想，8月14至31日推2663PASS」ALL DAY無限次月票與「共享3000」15次ALL DAY方案等多重優惠，並與在地小農、商家共好，採友善生態農法，降低環境負擔在地食材，推出「來點不一樣」單點餐飲，請關注「貳陸陸杉Space」臉書等各大社群平台， 地址：嘉市東區林森西路4號（嘉義博物館旁，嘉義製材所園區）。

阿里山世界遺產協會承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕。圖／取自貳陸陸杉Space臉書
阿里山世界遺產協會承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕。圖／取自貳陸陸杉Space臉書
阿里山世界遺產協會承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕。圖／取自貳陸陸杉Space臉書
阿里山世界遺產協會承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕。圖／取自貳陸陸杉Space臉書

阿里山 嘉義 世界遺產

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