阿里山下東洋第一製材所 貳陸陸杉Space明天開幕來訪有優惠
阿里山腳下的嘉義製材所曾被譽為「東洋第一」，阿里山世界遺產協會（簡稱阿里山世遺）承接阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管嘉義製材所，維運管理及服務，「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，明天上午開幕，打造全台唯一擁有歷史建築、杉池大草原和文創市集共享場域，為阿里山林業中心增添新氣象。
阿里山世遺協會理事長郭盈良說，2019年7月進駐園區成立「木頭人市集」，穩定成長，進駐4周年，考量文化工作需要與不同社群交流連結據點，推複合式共享空間，取名「貳陸陸杉Space」，「貳陸陸杉」呼應阿里山最高峰大塔山海拔高度2663公尺，取其國字大寫和諧音「杉」而成，提供閱讀辦公、咖啡小食、沙龍講座及企業包場等服務。
嘉義製材所是阿里山林業中心，擁有得天獨厚地理環境，見證林業歷史興衰轉型，這座復古木造建築曾是戰後製材所木業轉型竹製品加工廠，阿里山世遺執行「嘉義製材所手編工廠經營管理及活動推廣案」，推動阿里山文化景觀登錄世界遺產，需要與不同社群交流據點，將工廠轉化為「複合式共享空間」，成為「傳遞理念根據地」、「休閒小憩好去處」、「跨界合作據點」及「閱讀辦公空間」等多功能場域。
開幕推出系列優惠， 明起到8月13日推出「超Chill新選擇」最低只需半價100元，即享3小時飲品以杯換杯無限暢飲，外加小點心1份。以TPASS行政院通勤月票發想，8月14至31日推2663PASS」ALL DAY無限次月票與「共享3000」15次ALL DAY方案等多重優惠，並與在地小農、商家共好，採友善生態農法，降低環境負擔在地食材，推出「來點不一樣」單點餐飲，請關注「貳陸陸杉Space」臉書等各大社群平台， 地址：嘉市東區林森西路4號（嘉義博物館旁，嘉義製材所園區）。
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