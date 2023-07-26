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超稀有「千萬富翁」現身！125張發票只中1張 得主樂瘋：還要上班嗎？
統一發票5月-6月中獎號昨天（25日）出爐，不少人會關注本期是否有幸中獎，也有上班族忙碌一天後，忽然發現自己幸運對中千萬大獎，整日辛苦瞬間不翼而飛，直問「這樣明天還要上班嗎？」。
原PO在Dcard興奮發文，稱統一發票開獎日他整天都忙得不可開交，一直到加班晚上10點才到家，十分怨嘆「人生怎麼這麼苦」，只能寄望發票中個200元小獎開心一下，沒想到兌獎APP一開就給他「中10,000,000萬獎金」的大驚喜，讓他疲累感直接消失，覺也不睡先去狂歡再說！
從中獎者曬出的中獎通知可得知，他5月至6月共消費125張發票，只兌中一張，但中獎發票貴精不貴多，就這一張直接兌中頭獎千萬獎金！原PO發文後仍止不住興奮，又去查詢領獎資訊，發現完稅後獎金實拿796萬元，笑說「還是當不了千萬富翁哈哈哈」。
消息一出讓網友大感羨慕，瘋狂留言「CCCCC」、「吸吸吸」想蹭歐氣，不少人狂賀「恭喜」、「這也太爽了吧」、「真猛，終於出現比樂透還罕見的發票富翁」，也有人理性建議原PO再次查證，以免空歡喜一場。
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