杜蘇芮颱風明天靠最近 吳聖宇：今起花東風雨愈大

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，杜蘇芮颱風逐漸走向台灣海峽，離台灣愈近，明天最靠近，影響最大，花東等今起要留意強風豪雨。

吳聖宇說，杜蘇芮颱風中心在呂宋島北部近海緩慢向西移動，受到呂宋島地形影響，走得有些搖搖擺擺，預估今天白天開始颱風中心會逐漸轉向西北移動，趨向台灣海峽南部，也就是台灣西南方海面，離台灣越來越近，暴風圈由南往北逐漸涵蓋南台灣，預估到今天晚上，包括恆春半島、台東以及高屏一帶的陸地應該都已經陸續進入暴風圈內，對台灣影響程度逐漸加大。

吳聖宇指出，明天周四一整天杜蘇芮颱風一路朝西北方向移動，繼續進入台灣海峽南部往大陸福建沿岸靠近，中心經過台灣西南方海域，預估最接近台灣西南沿岸落在明天的傍晚一直到午夜前，颱風中心離沿岸陸地應該還有超過100公里以上，午夜過後到後天周五清晨颱風中心會逐漸靠近福建沿岸，預估周五上午前應該就會在金門西南方沿海登陸，颱風暴風圈可望逐漸脫離台灣陸地，本島陸上颱風警報有機會在周五上午解除，外島陸上颱風警報及台灣周圍海上颱風警報可能要等到周五下半天才有機會解除。

吳聖宇指出，今天迎風面的花東地區、恆春半島以及南高屏地區的風雨會逐漸加大，尤其是下半天之後到晚間隨著暴風圈開始進入陸地，風雨的狀況更明顯，東北部宜蘭到北部的大台北、桃園一帶雖然在颱風外圍，因偏東風影響也會有一陣一陣風雨出現，中部深山區降雨也將隨時間而陸續累積，至於新竹以南到台南以北的西半部平地區域受山脈屏障作用，風雨狀況還不會很明顯，反而要留意背風沉降作用而出現的局部高溫現象，有機會出現36-38度高溫。

他說，明天一整天是颱風影響最明顯的時間，雖然颱風中心附近最強的風雨區域不會直接進入陸地，風雨最大區域包括花東地區、恆春半島、南高屏，外島的澎湖、金門等地還是要留意強風豪雨出現，山區降雨有機會達到大豪雨或以上，花東、恆春半島、南高屏沿海以及澎湖、金門等地有機會出現10-12級或以上的強陣風。

宜蘭、大台北到桃竹則有一陣一陣風雨持續發生，山區雨量也可能達到大雨或豪雨等級，陣風有機會來到8-10級左右。苗栗以南到嘉義以北地區因為地形屏障的關係，受影響相對較小，山區有機會出現大雨等級降雨，風力較弱，沿海才會有較強的陣風出現機會。

吳聖宇指出，周五颱風遠離，台灣本島各地風雨將會逐漸趨於緩和，但受颱風尾偏南風影響，整體水氣仍多，南部、東南部以及恆春半島等地持續要留意較大雨勢出現的情況，沿海仍會有較強陣風。外島的澎湖、金門等地風雨會維持比較久的時間，尤其颱風中心可能靠近的金門地區要特別注意強風豪雨，預估要等到下午或傍晚之後颱風更深入福建陸地，風雨才會逐漸減小下來。

周末期間(29-30日)受偏南風以及低壓帶的影響，天氣仍然不是很穩定，留意午後可能出現的局部大雷雨現象。