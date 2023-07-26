快訊

中颱杜蘇芮減慢打轉「持續朝台灣接近」 花東嚴防致災豪大雨

杜蘇芮颱風逼近暴風圈侵襲 吳德榮：第6號颱風卡努周四周五恐生成

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，在「杜蘇芮」東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，周四、五有發展成第6號颱風「卡努」的機率。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，在「杜蘇芮」東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，周四、五有發展成第6號颱風「卡努」的機率。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」指出，「杜蘇芮」降雨對陸地的威脅，東半部因地形抬升，將有「致災降雨」發生，而包括屏東地區及高雄山區，澎湖、金門等都要注意。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」並未如氣象局預測於昨晚增強為「強烈」，仍為「中颱」上限，未來通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入大陸。「不確定性」範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

吳德榮指出，「杜蘇芮」降雨對陸地的威脅，東半部因地形抬升，將有「致災降雨」(山區總雨量達1000毫米)發生。其次為屏東地區及高雄山區，雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有「不確定性」，需密切觀察。澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。中部以北受地形屏障、影響相對較小，但仍應注意強風及驟雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五上半天受颱風環流影響；今日東半部降雨持續、南部、大台北降雨漸增，中部以北至桃園轉有局部陣雨，各地區平地氣溫：北部25至31度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至30度。

明日至周五上半天、各地慎防強風豪雨。周五下半天風雨逐漸減小。周六至下周二天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，在「杜蘇芮」東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，周四、五有發展成第6號颱風「卡努」的機率，大致往西北前進，路徑不確定性大，需持續觀察。

吳德榮 屏東 氣象局

延伸閱讀

杜蘇芮颱風來襲 高鐵今全線正常營運

颱風杜蘇芮逼近民眾搶購防颱商品 全聯PX PAY當機

颱風杜蘇芮逼近傳小災情 屏東高壓電線掉落、台東路樹傾倒

首當其衝！颱風杜蘇芮逼近 屏東牡丹高壓電線斷線95戶停電

相關新聞

本土登革熱630例 10年同期最慘

登革熱疫情持續飆升，今年累計六三○例本土病例，創近十年同期新高，其中台南市四十多歲女性，於發病五天後過世，是今年首例本土...

死因躍第3 新冠重症清零挑戰多

總統蔡英文新冠肺炎確診了！顯示疫情仍不容輕忽。根據衛福部一一一年國人死因統計，新冠肺炎由前年第十九名躍升至第三名，六十五...

手刀對獎！財政部：統一發票APP已恢復正常運作

財政部今（25）日晚間8時在臉書表示，財政部統一發票兌獎APP已恢復正常運作，民眾可前往查詢發票對獎結果。

杜蘇芮颱風影響 台灣虎航2航班異動

台灣虎航指出，受杜蘇芮颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今天最新航班異動情形，包括IT323 高雄-澳門航班將提...

杜蘇芮颱風明天靠最近 吳聖宇：今起花東風雨愈大

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，杜蘇芮颱風逐漸走向台灣海峽，離台灣愈近，明天最靠近，影響最大，花東等今起要留意強風...

能源用地推白皮書急就章 學者：應留給下一任總統決定

政府2025年非核家園目標逼近，台灣光電亂象愈發劇烈，引發學者連署質疑架空國土計畫法，經濟部能源局回應將公布「能源用地白皮書—光電篇」，以與社會溝通。學者專家指出，關鍵在於國土計畫法應先定義何謂氣候變遷，能源用地白皮書才有所依循，更須提防最後變成能源用地白皮書指導國土計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦