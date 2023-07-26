杜蘇芮颱風逼近暴風圈侵襲 吳德榮：第6號颱風卡努周四周五恐生成

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」指出，「杜蘇芮」降雨對陸地的威脅，東半部因地形抬升，將有「致災降雨」發生，而包括屏東地區及高雄山區，澎湖、金門等都要注意。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」並未如氣象局預測於昨晚增強為「強烈」，仍為「中颱」上限，未來通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入大陸。「不確定性」範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

吳德榮指出，「杜蘇芮」降雨對陸地的威脅，東半部因地形抬升，將有「致災降雨」(山區總雨量達1000毫米)發生。其次為屏東地區及高雄山區，雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有「不確定性」，需密切觀察。澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。中部以北受地形屏障、影響相對較小，但仍應注意強風及驟雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五上半天受颱風環流影響；今日東半部降雨持續、南部、大台北降雨漸增，中部以北至桃園轉有局部陣雨，各地區平地氣溫：北部25至31度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至30度。

明日至周五上半天、各地慎防強風豪雨。周五下半天風雨逐漸減小。周六至下周二天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，在「杜蘇芮」東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，周四、五有發展成第6號颱風「卡努」的機率，大致往西北前進，路徑不確定性大，需持續觀察。