杜蘇芮颱風來襲 高鐵今全線正常營運

因應杜蘇芮颱風來襲，台灣高鐵公司表示，今天高鐵全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。自發布海上颱風警報日至解除止，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵公司表示，防颱應變中心持續監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，今天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報。

高鐵公司指出，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買期間列車車票者，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。若部分路段風速、雨量過大，將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，相關物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但可能損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全。