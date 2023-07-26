防新冠再起／國際納BMI高血壓 醫盼用藥多彈性

全世界與新冠肺炎來回過招三年多，與之抗衡的武器倍增，抗病毒藥物便是其中一項，不過，各國給藥條件就有不少差異，美國的適用對象為五十歲以上，而南韓、馬來西亞及新加坡則為六十歲，反觀台灣是六十五歲。對於國際間參差，國內感染症專家說，必須考量各國健保財政預算等，不過中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，規定過於僵硬，應該讓醫師有更多臨床裁量權。

台灣現行公費新冠抗病毒藥物，須符合六十五歲以上，或者患有癌症、免疫不全、心血管慢性病等條件，才予以給藥，不過，台灣感染症醫學會理事長王復德指出，美國設定高危險族群的年齡為五十歲之外，也將ＢＭＩ大於二十五、高血壓列入其中，「這兩項都是台灣未納入，卻有很多人符合資格。」

林應然認為，公費用藥標準訂得太死，「尤其年齡限得很死，少一歲就用不了。」有些患者雖非高危險族群，但是得病後症狀嚴重，本也應給予抗病毒藥物治療，但因公費給付條件訂得很死，醫師無法開給病人服用，就連自費使用都不可能，因此建議疾管署應讓醫師有臨床裁量權，針對該類病患也可開立抗病毒藥物使用，若擔心濫用問題，則可訂定這類病患使用人數最多只能占所有診治人數的比例範圍。

雖然，公費抗病毒藥放寬年齡的聲音不斷，今年初在立法院召開相關公聽會，但台灣感染管制學會理事長陳宜君、台大醫院內科部加護病房暨呼吸照護中心主任古世基、王復德皆異口同聲表示，這牽涉到國家財政，且未來藥費是否回歸到已捉襟見肘的健保身上，諸多問題待商討。

陳宜君說，藥物給付決策過程，最初依據臨床試驗涵蓋的病人群，經相關單位審查，才能通過符合的適應症。其次，考慮藥品供應及取得。再者，藥物採購經費來自國家公務預算，牽涉到各國的健康保險制度等，各國政策難以相互比較，台灣現階段是要因應流行常態，積極先期規畫相關預算。

王復德說，目前已有抗病毒藥取得藥證，未來藥物上市，六十到六十四歲民眾，就能自費用藥。現階段，古世基呼籲民眾有症狀就多篩幾天，符合高危險條件者若呈現陽性就立即到院，醫師開立藥物服用，「千萬不要用生命去賭重症的機率。」