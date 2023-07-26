防新冠再起／應及早用藥 有助逃脫死亡威脅

「新冠肺炎病情進展快速，今天僅是輕症，難保隔天不會演變成重症。」中華民國基層醫療協會理事長林應然說，他會主動建議具重症風險因子的患者及早使用抗病毒藥物；但仍有患者因藥物副作用或非公費用藥對象而不想或不能使用，最後演變成重症，差點危及生命。

目前，第四波新冠疫情已擺脫高原期，但重症風險依舊不可輕忽。根據疾管署統計，七月第二周比第一周的死亡平均數略升百分之九；新增死亡個案中，百分之八十七具慢性病史、百分之九十四為六十歲以上，顯見重症風險族群應特別注意染疫後的治療。

新冠輕症治療以抗病毒藥物為主，臨床試驗認為能有效降低患者轉為重症需住院與死亡的風險。目前疾管署規定，患者發病五天內，並具任一重症風險因子，如六十五歲以上、失能、罹患慢性病或影響免疫功能的疾病等，即可公費使用抗病毒藥物。

雖重症風險族群在輕症階段有公費藥物使用，卻無法使重症清零。台灣感染管制學會理事長陳宜君、台大醫院內科部加護病房暨呼吸照護中心主任古世基說，除了民眾對新冠肺炎警覺性及重視度下降，加上以往視訊看診只要符合條件就能開藥，但現在沒了這項工具，民眾出現症狀，常當成一般感冒，當出現嚴重症狀就診，就變成重症個案。

林應然也說，曾有重症高風險患者看家人使用抗病毒藥物產生惡心、嘔吐等副作用而不敢使用；甚至有患者出現意識不清、呼吸困難、血氧含量低於百分之九十四等嚴重症狀，卻因非公費用藥對象，而無法及時用藥，結果轉變為重症急送大醫院，幸虧最終還是度過難關。

有人認為現在新冠病毒株毒性減弱，但有民眾二確或三確仍非常嚴重，因此林應然提醒，民眾無法事先得知是病毒毒性強或身體抵抗力強，建議民眾一旦出現疑似新冠症狀要提高警覺，尤其是重症高風險族群，更不要輕忽新冠病毒所帶來的殺傷力。