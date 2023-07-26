防新冠再起／長輩成重症候選人 一旦惡化恐插管

「在今年上半年第四波疫情中，不少年長者剛開始症狀不明顯，等病毒複製一段時間，到了第二周，病情惡化最嚴重，開始急轉直下。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐指出，年齡愈長，染疫後，出現重症的機率就愈高，而今年上半年疫情，年長患者很容易出現上述現象。

目前日、韓等國將公費抗病毒藥年齡下修到六十歲，台灣則維持在六十五歲以上。林俊祐認為，無論有沒有超過六十五歲，一出現新冠症狀，都不可掉以輕心，公費抗病毒藥的使用條件，已涵蓋多數高風險族群，但建議視實證證據的出爐，進行檢視，才能讓藥物真正用於有效果族群。

亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星說，有年長者出現感冒症狀，卻遲遲不願快篩，致無法及時確診、給予抗病毒藥物，當變成重症，往往措手不及。該院內科加護病房主任張厚台則表示，這樣的病患一進急診，常需插管急救，治療更棘手。

台中榮民總醫院院長陳適安指出，年長者的確是重症高風險族群，醫療團隊的精準判斷、經驗，對於減少年長者重症、死亡風險，更是至關重要，但重點還是在輕症階段盡早用藥，避免病情加重。

台灣老年學暨老年醫學會理事長、仁濟醫院院長李龍騰也說，不可將染疫視作感冒，因為長者對疾病敏感度低，等到出現症狀就晚了；密切接觸的照顧者也應勤洗手、戴口罩，從前端防止染疫、病情進一步惡化。

台灣感染症醫學會理事長王復德分析，有些長輩認為到醫院反而會增加染疫風險，因而錯失症狀初期治療的機會，特別是長照機構內抵抗力差的長輩，一旦染疫，易造成院內交互感染，照顧者更要隨時留意。

多位醫師也提醒，年長者該接種的疫苗要記得打，出現高燒、劇烈咳嗽、呼吸喘、濃痰無法順利排除、意識改變等症狀，務必盡快快篩、就醫，「避免過度鬆懈，及早投予抗病毒藥物」更是減少重症風險重要一環。