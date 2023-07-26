死因躍第3 新冠重症清零挑戰多

總統蔡英文新冠肺炎確診了！顯示疫情仍不容輕忽。根據衛福部一一一年國人死因統計，新冠肺炎由前年第十九名躍升至第三名，六十五歲以上長者占八成六。依疾管署十一日公布的資料，七月第二周平均每日新增三十六例死亡個案，較第一周的三十三例，略升百分之九。面對新冠肺炎疫情起伏，蔡總統曾喊出「重症求清零、有效管控輕症」目標，但專家表示，民眾防疫逐漸鬆懈，入冬後恐疫情再起，將衝擊長者及慢性病患等高風險族群；抗病毒藥物能避免病情惡化，但專家對於公費使用對象是否放寬意見分歧。

亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星、內科加護病房主任張厚台與高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐不約而同觀察到，民眾長期維持高強度防疫，解封後反而有些鬆懈，即使出現疑似症狀，也不再積極接受快篩、就醫，甚至有些輕症患者斷斷續續使用抗病毒藥物，一退燒就自行停藥，導致藥物效果不彰，重症風險大增，令感染科專家、學者憂心不已。

廖俊星分析，第四波疫情雖趨緩，但這類呼吸道傳染病毒在冬季往往較活躍，年底可能有另一波高峰。台灣感染管制學會理事長陳宜君說，新冠病毒傳染力高、治療困難，且可能長時間存在人體，加上流感已回來，兩者加乘或同時感染，臨床上難區分症狀，治療更複雜。

尤其慢性病的長者身體基礎狀況差，更要注意染疫，台灣老年學暨老年醫學會理事長李龍騰舉例，糖尿病會損害黏膜，增加感染機率，又會降低血球功能，影響身體感染後產生抗體的品質，減緩抗體製造、打擊病毒的速度。

此外，相較青年染疫會有高燒、頻尿等明顯症狀，長者對疾病敏感度低，等到出現症狀就為時已晚了。台大醫院內科部加護病房暨呼吸照護中心主任古世基分享，目前加護病房內的新冠重症患者，多有共病、免疫力低下、癌症等情況，更有病人肺部狀況惡化很快，需裝葉克膜，或投好幾輪抗病毒藥，卻始終無法清除病毒。

除輕忽疫情外，專家認為藥物可近性也是導致重症原因。張厚台說，患者確診五天內使用抗病毒藥物，能迅速抑制病毒生長、複製，大幅提升打贏病毒的機率。不過，並非所有病患都能在發病五天內用藥。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，有些患者症狀嚴重，卻因非藥物公費對象而無法使用，導致病情惡化到需要住院，政府宜放寬使用對象。

林俊祐說，各界因應新冠病毒只能且戰且走，公費抗病毒藥物的使用條件需視證據調整，也需更多研究，才能對病毒特性、特定族群的治療有效性等有更深入了解。