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防新冠再起／慢病共病沒控制 易反覆染疫

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

名有抽菸習慣的年長者，長年飽受肺阻塞（ＣＯＰＤ，慢性阻塞性肺病）折磨，不過他一直沒戒菸，身為染疫重症高風險族群的他，當新冠疫情來襲，不只一次確診，甚至二確、三確，雖然每次都使用抗病毒藥物，但肺功能不佳，讓他更容易反覆受新冠病毒侵襲，且很常出現續發性細菌感染。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐指出，事實上不只ＣＯＰＤ，血壓、血糖沒控制好，加上新冠病毒很容易讓身體免疫系統失控，在多重因素影響下，病患一旦染疫，可能很快就出現重症。

亞東紀念醫院內科加護病房主任張厚台表示，她曾遇到一名有抽菸習慣，且因ＣＯＰＤ導致肺功能衰弱的病患，染疫後變成重症，原本命在旦夕，病患家屬甚至下跪請醫療團隊救命，所幸經該院醫療團隊救治，終於救回一命，病患從鬼門關回來，從此聞到菸味就想吐，而這樣的病患，並非少數。

亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星指出，「人體呼吸、排痰功能，都是非常重要！」當新冠病毒來襲，原本排痰功能不佳的病患，便格外辛苦，當一口痰吐不出，也嚥不下，呼吸道會受阻，病患呼吸就容易喘，嚴重時會需要接受插管治療。

廖俊星舉例，像安養機構臥床病患，五成以上要定時抽痰，對新冠病毒等呼吸道傳染病的侵襲，更不堪一擊，因此疫情發燒時，只要該院附近安養機構有人確診，該院醫療團隊便主動出擊，盡快給予抗病毒藥物，抑制病毒擴散，事實證明，這對降低重症發生率很有幫助。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，長期以來，衛福部持續針對糖尿病、慢性腎臟病病友推動慢性病共照計畫，透過這些計畫，病患的慢性病獲得控制，加上這一、兩年來，醫療團隊對染疫重症的處置也愈來愈上軌道，這對重症的治療、防治，都能產生正面助益。

多位醫師、專家認為，有關抗病毒藥物的使用，慢性病共病患者出現症狀時，一定要盡快與醫師溝通，有些慢性病藥物會與抗病毒藥物產生交互作用，用藥必須謹慎評估，疫苗更要打好、打滿，才能有效做好防護，新冠病毒才不會乘虛而入。

團隊 慢性病 主任

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