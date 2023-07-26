本土登革熱630例 10年同期最慘

登革熱疫情持續飆升，今年累計六三○例本土病例，創近十年同期新高，其中台南市四十多歲女性，於發病五天後過世，是今年首例本土登革熱死亡個案；衛福部長薛瑞元昨視察登革熱疫情熱區時說，診斷應是熱衰竭與登革熱雙重原因，非單純登革熱造成。不過他坦言，此次疫情爆發時間，比二○一五年的大流行提早一個多月，若沒迅速反應限縮流行範圍，難說重症比上次少。

疾管署疫情中心主任郭宏偉昨指出，截至七月廿四日，今年累計六三○例本土病例，其中七例重症病例、一例死亡。病例分布上，以台南五二四例最多，其次為雲林縣八二例、高雄市二一例、台中市兩例及屏東縣一例，全國病例數為近十年以來同期最高。

台南市再增加33例本土登革熱確診病例。圖／台南市衛生局提供

疾管署防疫醫師林詠青指出，今年首例本土登革熱死亡個案，原本身體健康，無慢性病史，七月十六日發燒超過四十度，意識狀態變差，緊急就醫，當時出現嗜睡、躁動不安、癲癇、熱衰竭、休克等症狀。住院期間數次心跳停止，本月廿一日因為多重器官衰竭過世。因許多民眾感染登革熱後，並無症狀，無法確定該個案是否因重複感染，引發出血性登革熱。

薛瑞元昨則緊急到登革熱疫情熱區台南市與雲林縣視察，他受訪時稱登革熱死亡案例，經診斷應是熱衰竭與登革熱雙重原因，主因是急性熱衰竭造成多重器官衰竭。

不過薛瑞元坦言，這次疫情爆發時間，比八年前的大流行，提早一個多月，如沒迅速反應限縮流行範圍，難說重症會比上次少；他提醒，颱風將帶來持續雨勢，妨礙戶外病媒蚊孳生源清除，台南傳染登革熱最多的病媒蚊是埃及斑蚊，較喜歡在室內活動，應落實室內防蚊措施及孳生源清除。

雲林縣本土登革熱今天新增6例確定病例，全縣累計確診88例，今天新增確診中，有一例個案是古坑衛生所雇用的孳生源清除人員，圖為示意圖，非當事個案。圖／雲林縣政府提供

疾管署副署長曾淑慧則表示，颱風過後兩周是病媒蚊指數最高時候，民眾準備防颱時也應做好「疏通水溝、容器減量、倒掉積水、刷除容器」等防疫四步驟，清理時避免赤腳或穿拖鞋，以降低感染機率。林詠青則提醒，高雄、台南等社區出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群，應注意重症警示徵象及出血徵兆。