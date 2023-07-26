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徵文／8月主題「避熱妙招」

聯合報／ 本報訊

入夏以來，高溫酷熱，中暑、熱衰竭等個案頻傳，待在家裡時，如不開冷氣，只用電扇，可能熱出病；有人戶外運動、騎機車，突然暈倒。你曾被熱暈、不支倒地嗎？歡迎分享自身中暑不適經驗，及避熱祕方，以期眾人平安度過百年最熱夏季。

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