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健康主題館／失語症把握黃金治療期 可恢復逾9成

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
失語症只要把握黃金治療期，透過居家復健練習，增加腦部訓練的機會，多數都能恢復。圖／123RF
失語症只要把握黃金治療期，透過居家復健練習，增加腦部訓練的機會，多數都能恢復。圖／123RF

● 中風易患失語症，大腦左側語言功能區域受損

患者可能聽說讀寫同時都出狀況

● 錯過黃金治療期，再復健恢復難度高

好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因罹患「失語症」於2022年宣布退出影壇，震驚全球。布魯斯威利的友人在他宣布息影後，曾對外透露，布魯斯威利早在5年前就開始不對勁，不僅變得沉默，也無法順暢與人溝通。

40多歲的洪洪，騎車被一輛轎車撞上，頭部撞上路邊護欄，不只全身挫傷，頭部也出血瘀傷，送醫急救，住院醒來後，她卻一句話也說不出來，住院前3周，僅能呢喃發出「嗯啊」聲音，被判定罹患「失語症」。原來是她的腦部嚴重瘀血，壓迫到語言區，經語言治療師積極協助，住院第4周，她才從呢喃聲到只能講一句話，再恢復到可正常聊天。

常見造成失語症原因，北醫附醫復健部語言治療師葉雅文說，以外傷、墜樓、中風最多，主要是腦部出血或組織壓迫到語言區所致，只要把握三個月的黃金治療期，多數都能恢復到過去功能的9成以上，一旦錯過，再復健恢復難度高。

葉雅文表示，失語症並不少見，當大腦左側半球，即負責語言功能的區域，受到損傷或生病時，溝通能力就會受到影響，很多患者是「聽說讀寫」功能都同時消失，只是語言是每天都在使用，容易最早被發現。

失語有3類型 要持續復健維持效果

臨床上，較容易碰到中風引發失語症的患者，當醫師評估患者說話變慢，或是家屬反映溝通異常等，語言治療師就會介入評估，當聊天出現答非所問，屬於「理解型失語症」；患者表達出現有口難言，屬於「表達型失語症」；描述情緒或物品時詞不達意，或用詞不精確，屬於「命名型或表達型失語症」。同時會評估患者閱讀狀況，如果無法識字，則屬於「失讀症」，無法寫字或是用文字表達，屬於「失寫症」。

葉雅文說，洪洪是她協助治療的案例中，進展速度最快的，通常外傷的患者，壓迫到腦部的瘀血退去，大多可恢復語言功能；如果是腦中風患者，很難在住院的一個月期間內，透過復健就能達到恢復語言功能的效果，通常需要三個月，並且後續要持續復健才能維持效果。

長輩防退化 可依喜好居家訓練

葉雅文指出，不管大腦有沒有受傷，如果長時間未受到刺激，語言功能、閱讀功能、寫作功能都會變差，更何況是腦部受過傷者，更需要反覆訓練，增加刺激。腦中風患者出院後，若轉院，可由下一家醫院的復健科銜接復健計畫，如果返家休息，則是可以透過居家復健練習，維持復健強度。

居家復健並不是每一項都需要做，而是針對患者喜歡的項目，例如有些人不愛唱歌，就改採跟讀或是模仿影片說話的方式復健，一般長輩若擔心自己退化，也能透過居家復健練習，增加腦部訓練的機會。

居家復健練習：

1. 聽熟悉的音樂，增加對於語言的專注度及興趣

2. 跟著音樂或影片唱歌（最好有字幕），提升開口的動機

3. 繪畫上色，加強聽覺理解、練習顏色命名

4. 外出採購，挑選購物清單中的物品，增加語言理解力

5. 穿衣搭配，學習聽從簡單指令並加強詞彙的表達

6. 書寫生活紀錄，有助於訊息統整，並練習書寫

7. 玩牌或麻將，訓練數字辨識、符號配對及計算能力

8. 看報紙、新聞或雜誌，加強閱讀理解及訊息整合

9. 看菜單、賣場DM，增加圖片命名、閱讀能力及聽覺理解能力

10. 根據短文進行抄寫或電腦打字，提升詞彙提取、拼音能力

11. 整理物品，根據外觀、顏色、用途等特徵練習分門別類

資料來源／北醫附醫復健部語言治療師葉雅文 製表／陳雨鑫

復健 語言 患者

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