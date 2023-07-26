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健康你我他／放兒子出去 輕旅行追逐年輕

聯合報／ 文／李淑華（高市鳳山）
台灣的輕旅行背著背包及相機，就可以說走就走。圖／李淑華提供
台灣的輕旅行背著背包及相機，就可以說走就走。圖／李淑華提供

臉書常出現類似「50歲以後，為了自己生活自在、舒服的日子，就去吧！」的貼文。自從兒子念大學住宿後，我就跟他分居了，也算是自己一個人住了近10年。

我喜歡獨自一個人旅行，喜歡與自己對話，喜歡聽著音樂、寫寫文章，但兒子卻常常不在家、重朋友，為了朋友他可以把我放下。

我們的生活完全不搭嘎，趁著孩子要住宿，我和氣地跟他說，「既然你心都不在，你出去吧！」從此我們變朋友了。

生活只要安排得好，就不會孤單寂寞。有時可以跟閨密，來一場電影或是喝下午茶，聊聊是非及生活，也可以當作寫文章的靈感，又能培養感情，還能愉悅一整天，多棒！

我自己一人在馬祖、澎湖、綠島自助玩到瘋，不用受人約束，騎著機車到處追逐年輕，台灣的輕旅行背著背包及相機，就可以說走就走。休不完的特休假，我常安排三天兩夜細玩一、兩個縣市，就這樣一次又一次的北部、中部、東部跑；東部的飛行傘帶我翱翔花東縱谷；綠島第一次潛水，讓怕水的我，看到的水世界並享受被水環抱的柔暖，真是快活。

住宿 綠島

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