壓力大 北漂男就醫暴哭…才知罹憂鬱症

現代人生活步調快，工作壓力大、精神緊繃，容易引發失眠、焦慮症狀，其中以男性最易出現精神問題。書田診所精神科主任施妍安表示，男性在社會期待壓力下，容易把情緒往心中塞，壓力長期無法排解，待症狀影響到生活時，病況都已十分嚴重，連進行諮商都無法談話。

一名46歲已婚男性，因公司轉型、工作環境浮動、同事離職工作量倍增，他考慮離職，卻又擔心轉職後經濟不穩，無法照顧家庭，龐大的壓力壓得他喘不過氣，出現視力模糊，擔心要失明了，至眼科檢查都正常，但發現他也有腸胃道不適、心悸、焦慮、失眠嚴重、白天注意力不集中，全身緊繃、精神疲憊等症狀，轉至精神科就醫，被診斷為「廣泛性焦慮症」。

另一名40歲北漂青年，在科技業工作，工時長、工作壓力大，近2年無交往女友，家人均在南部，與家人關係疏離。雖已在台北買房，但房貸壓力增加，又無人可商討，導致工作時經常出包，情緒不穩、易怒，不時與同事發生衝突，他察覺到自己因為憂鬱、焦慮、失眠、提不起勁、整日躺床、覺得人生沒有意義，一度出現輕生念頭，到精神科就醫，講述症狀時就難忍情緒暴哭，醫師診斷為憂鬱症，目前門診藥物及心理治療中。

施妍安說，臨床上看到的個案女性約為男性的兩倍，但程度上，以男性較為嚴重，因為男性承受社會期待，需要展現出經濟能力、競爭力，當遭遇壓力、困境時，不會想要尋求協助，可能也不知如何表達、向誰表達，認為求助是軟弱的表現，壓抑在心中，容易引起身心症狀。

「若身邊男性友人開始『行為改變』要特別注意。」施妍安指出，若有易怒、不耐煩、注意力不集中、工作出包，或不喜歡喝酒卻開始頻繁飲酒，或愛開快車等衝動行為，都希望親友能夠提醒他們就醫、尋求協助。

紓壓5招：

1.平時建立起自身的社會網，多與朋友、家人交流互動，當壓力大時有抒發、談話的對象

2.培養休閒興趣，空閒時可進行的休閒活動，像是運動、重訓、養寵物、種花草、攝影等

3.給自己放鬆放空的時間，尋找讓自己放鬆放空的方式，如定期按摩、泡湯等

4.學習正向思考及有效情緒控管，運用轉念的方式，讓自己能正向思考；或是透或冥想等方式練習控管情緒

5.學會求助，向外尋求幫助，找專業單位諮商或是就醫

資料來源╱施妍安 製表╱鄒尚謙