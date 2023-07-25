台南登革熱升溫 薛瑞元籲颱風前後清除積水容器

台南市出現今年全國首例登革熱死亡病例，如今颱風杜蘇芮又來襲，衛生福利部長薛瑞元今天下午視察台南疫區，呼籲居民颱風前後徹底清除積水容器，不讓病媒蚊有機可乘。

台南市登革熱疫情升溫，薛瑞元、疾病管制署長莊人祥等人，今天拜會台南市長黃偉哲，了解台南防治概況後，又在副市長趙卿惠陪同下視察仁德區，勉勵第一線防疫人員及志工的辛勞，並檢視孳清衛教及擴大採檢執行狀況。

薛瑞元表示，颱風杜蘇芮正從東南方海域接近台灣，預期為中南部帶來大範圍降雨，若發布陸上警報，將無法進行清消工作，居民應檢視清理家戶內外閒置容器、廢輪胎、防水帆布及排水通道等，颱風警報解除後，也要巡視清除積水，不讓病媒蚊有機可乘。

台南市政府發布新聞稿指出，截至下午3時，台南市今天新增33例本土性登革熱，其中永康區18例，東區7例，仁德區4例，北區3例，安南區1例，年齡介於18歲至80歲，27例由診所或醫院通報，6例擴大採檢發現，全市累計557例，分布12個行政區。

衛生局昨天在南區、安南區及仁德區共調查369戶、其中陽性戶7戶查獲7個陽性容器，開立7張舉發單。

此外，台南市出現今年全國首例登革熱死亡病例，死者是永康區48歲女性，7月16日出現發燒症狀，18日住院治療，19日住進加護病房，20日登革熱檢驗陽性確診，21日去世。