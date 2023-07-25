杜蘇芮颱風來襲 高鐵明日全線正常營運

中颱杜蘇芮颱風來襲，台灣高鐵今晚表示，台灣高鐵防颱應變中心持續監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，明日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。

台灣高鐵指出，為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

台灣高鐵說，各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定，大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵提醒，颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。