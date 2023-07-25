杜蘇芮颱風影響 明離島、小三通18航線、127航次停航
受杜蘇芮颱風影響，交通部航港局表示，今共有9航線、36航次停航；明天共有18航線（國內14航線、兩岸4航線）、127航次（國內109航次、兩岸18航次）停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊。民用航空局也說，今天截至晚間6點，國內線共取消12架次，國際暨兩岸航線未受影響。
航港局表示，杜蘇芮颱風影響，預估明天海運共有18航線、127航次停航，包括基隆-馬祖2航次全部停航、台北-馬祖1航次全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航、南竿-莒光部分停航（開航4航次、停航2航次）、南竿-北竿部分停航（開航20航次、停航2航次）、南竿-東引1航次全部停航、金門-泉州2航次全部停航、金門-五通12航次全部停航、水頭-九宮下午4航次停航、高雄-馬公1航次全部停航、布袋-馬公4航次全部停航、將軍-東吉2航次全部停航、東港-小琉球50航次全部停航、鹽埔-小琉球14航次全部停航、富岡-綠島12航次全部停航、富岡-蘭嶼8航次全部停航、後壁湖-蘭嶼6航次全部停航；海運無加開航班資訊。
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