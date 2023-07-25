本土猴痘增11例 疾管署評估國內疫情風險持續

疾管署今天公布，再新增11例本土猴痘個案，都是台籍男性，疫調匡列高風險接觸者13人。發言人曾淑慧表示，現為旅遊旺季且東亞地區疫情升溫，評估目前國內疫情風險仍持續。

衛生福利部疾病管制署今天公布，國內新增11例猴痘（Mpox）本土病例，均為本國籍男性，發病日介於今年7月5至21日，分別於7月19日至23日確診；經疫調匡列高風險接觸者13名，已進行衛教並自我健康監測21天。

曾淑慧今天在疫報記者會上表示，11例個案分部縣市分別為台北市3例、新北市4例，及台中市、台南市、高雄市、花蓮縣各1例。

對於疫情趨勢，曾淑慧表示，全球狀況部分，目前全球猴痘疫情有下降趨勢，但在東南亞、日本、韓國、中國等地都有上升趨勢；參考國內外資料、疫情中心數學模式分析，評估目前國內疫情風險仍持續，呼籲民眾避免高風險行為、盡早接種疫苗。

疾管署表示，自去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，截至7月24日累計確診254例病例，含238例本土及16例境外移入，其中194例已康復，7例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

疫苗接種部分，疾管署統計，截至7月24日共計完成7萬2811人次猴痘疫苗接種服務，其中含暴露後預防接種401人次及暴露前預防接種7萬2410人次；已完成2劑疫苗接種者為2萬3537人，僅接種1劑者2萬5737人。

疾管署提醒，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種的目標對象為近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。目前全國共109家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、31家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。