杜蘇芮進逼警戒範圍再納台東 明暴風圈半徑可能觸陸

中颱杜蘇芮進逼，中央氣象局預估今晚至深夜有機會轉強颱，警戒範圍除屏東、恆春半島外，台東也納入；颱風影響期間，降雨熱區為東半部到南部。明天上半天，七級風暴風圈半徑有可能觸陸恆春半島。東半部、恆春半島明天風雨轉強，後天南部也會出現風雨。

中央氣象局技正羅雅尹指出，今天下午5時，杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 450 公里海面上，預估未來持續朝呂宋島北方前進。

她說，最新颱風陸上警戒區，除了屏東、恆春半島之外，新增台東地區；海上警戒區範圍依然是東南部海面、巴士海峽、東沙島海面以及台灣海峽南部。

羅雅尹提醒，台灣西南部沿海、東半部沿海長浪明顯，普遍浪高2米以上。另外，預估今晚蘭嶼綠島出現10-11級陣風，新竹以北、東南部、恆春半島、金門馬祖9-10級陣風，北部內陸也可能出現較強陣風。

降雨部分，東部海面有對流雲系移進陸地，以致基隆北海岸、東半部，恆春半島、蘭嶼綠島出現間歇性陣雨，雨勢不容小覷，南部地區也有零星陣雨出現。

羅雅尹說，今天入夜後，東半部雨勢轉趨明顯，大台北地區、山區也會下雨；明天白天至晚上，東半部降雨會明顯加劇，且易有局部大雨或豪雨，北部、各地山區、或是南部明天白天或晚上，也會有間歇性風雨出現；明天西半部、金門地區若未降雨，反要注意高溫。

颱風影響期間總雨量，她說，降雨熱區以花東、高屏山區，總雨量最大預估花東山區700-1000毫米；高屏山區、花東平地400-700毫米；宜蘭山區300-500毫米；高屏、恆春半島平地，以及中部山區100-400毫米不等。