台北101創WELL最高分紀錄！全球最高健康綠建築在台灣

台灣地標台北101再創永續經營新紀錄，以史上最高分獲WELL健康建築白金級認證，也是全球10大超高建築中，首座取得LEED與WELL雙白金認證，成為全球最高健康綠建築，可說是永續經營典範的台灣之光。

台北101自2011年首度取得LEED認證以來，在ESG領域持續努力，從綠建築精進優化，共三度取得LEED認證，這次再以史上最高分獲得國際健康建築研究院（IWBI）頒發的白金級WELL健康建築認證，當中在「空氣」、「水」、「創新概念」類別皆獲得滿分，「社區」獲得近滿分，最終以102.5分的高分取得認證，遠超過白金級認證所需的80分，也創下目前全球WELL v2 Core認證中最高分的紀錄，成功的以貫徹永續策略鞏固了台北101在全球超高大樓中的領頭地位。

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，以目前外商商辦的承租政策，有獲得LEED認證的商辦已是基本標配，全球大疫後，企業政策更重視員工健康與關懷，因此，各大商辦也積極欲取得WELL健康建築認證，報名、檢驗數量正處於大塞車的狀態。現在，台北101不僅以史上最高分獲WELL健康建築白金級認證，更是全球10大超高建築中，首座取得LEED與WELL雙白金認證的商辦，讓台北101在商辦市場競爭中，更處於優勢領先地位。

以目前信義區商辦平均每坪租金為3,200元，台北101商辦平均租金為4千多元，更在去年創下每坪租金超過5千元的成交案例，近五年來台北101大樓維持在96%出租率，已是滿租狀態。隨著拿下LEED與WELL雙白金認證後，台北101競爭優勢再升格，未來在租金談判上也更具有溢價優勢。

什麼是WELL健康建築？

WELL是國際WELL健康建築標準的簡稱，WELL的管理方為美國公益性企業國際WELL建築研究院（International WELL Building Institute，簡稱IWBI）。WELL專注於健康建築的設計、營運與管理措施，並對建築的健康性能進行評估和認證，通過室內環境來提升人體健康與福祉的建築認證標準。2014年10月正式發布WELL v1版，2020年推出WELL v2，評估項目也擴大延伸至十一項類別。

台北101取得的是WELL健康建築標準最新版—WELL v2 Core白金級健康建築認證，這套衡量健康建築的認證體系，以十大健康概念為核心，包括空氣、水、營養、光、聲環境、熱舒適、運動、材料、精神與社區，另加上創新共十一項類別。評分標準，共分成銅級、銀級、金級、白金級四個認證等級。台北101取得的白金級認證，正是最高等級級別。

台北101在永續經營做了哪些事？

●2020年，台北101藉由停車場照明燈具汰換，取得全台首例「微型碳權」，與台北市政府合作，獲得10年期2,718公噸的碳權額度，目前將要把大樓辦公室內既有燈具約1萬8千盞更換為LED，節電率可達50%，預估10年共可獲得碳權約6,700公噸。

●2020年，商辦綠電應用模式尚未成形之時，台北101即成為台灣商辦大樓的「再生能源憑證單一電號多用戶交易示範計畫」(又稱單一電號多用戶1.0版本) 首例，與租戶「台灣萊雅」合作，成功示範了無獨立電表企業也能購買綠電的解決方案，建立了台灣第一個「商辦綠電」模式。

●台北101積極主動與經濟部標檢局溝通1.0版本的限制與痛點，進而催生了在2022年推出的「綠色租賃方案」2.0升級版本，讓台灣的商辦大樓現在皆能以「團購綠電」的方式統一向售電業者採購綠電再轉供給租戶。

●台北101現已透過2.0版本的模式，轉供綠電予證交所等租戶，為台灣首創提供1.0及2.0雙重綠電供應模式的頂級商辦大樓，預計今年綠電總使用量將達到約570萬度。