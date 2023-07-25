全家便利商店統一發票開出「2組千萬特別獎」！這兩店快看你去過沒？

2023年5～6月統一發票全家便利商店開出2組特別獎1,000萬元、1組特獎200萬元，頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得。

全家便利商店開出的2組特別獎1,000萬元，分別落在全家「行勝店」消費金額122元、「雲林水林店」消費金額140元，快檢查看看你是否有去過！

特獎200萬元開出1組，幸運得主於全家便利商店「中山捷運站店」購買FamiCollection綠拿鐵等商品，僅花費92元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於全家便利商店「高雄星光店」、「新營車站店」及「楊梅金品店」開出，最低僅花費58元購買FamiCollection天然水及鮮奶核桃麵包就成為頭獎得主。