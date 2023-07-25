全家便利商店統一發票開出「2組千萬特別獎」！這兩店快看你去過沒？
2023年5～6月統一發票全家便利商店開出2組特別獎1,000萬元、1組特獎200萬元，頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得。
全家便利商店開出的2組特別獎1,000萬元，分別落在全家「行勝店」消費金額122元、「雲林水林店」消費金額140元，快檢查看看你是否有去過！
特獎200萬元開出1組，幸運得主於全家便利商店「中山捷運站店」購買FamiCollection綠拿鐵等商品，僅花費92元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於全家便利商店「高雄星光店」、「新營車站店」及「楊梅金品店」開出，最低僅花費58元購買FamiCollection天然水及鮮奶核桃麵包就成為頭獎得主。
此外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家便利商店共開出4組，分別位於「高雄民如店」、「大雅金雅環店」、「恆春麗園店」、「辛館店」；其中有消費者花費74元購買Let’s Café熱美式等品項即獲得100萬大獎。
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