超幸運 在小七花20元中發票200萬元特獎

財政部開出5-6月統一發票中獎號碼，統一超商共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎。其中最幸運的民眾出現在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市，購買20元的鮮食幸運中200萬元特獎。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市大溪區的7-ELEVEN頭寮門市購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品；一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買85元的零食、冰品、布丁; 一人在台北市南港區的7-ELEVEN忠陽門市購買72元的飲品、民生用品；一人在雲林縣北港鎮的7-ELEVEN北港門市購買100元的民生用品。

還有3位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市購買20元的鮮食; 一人在新北市汐止區的7-ELEVEN登峰門市購買141元的飲品、民生用品；一人在台北市士林區的7-ELEVEN福順門市購買69元的冰品。

此外，統一超表示，3-4月期尚有13.8萬張、總計超過5300萬元獎金的OPEN POINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年9月5日前，持OPEN POINT APP就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能於門市直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，可享有5~10%回饋。