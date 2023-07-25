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大埔鐵板燒鱈魚「魚目混珠」遭罰 食藥署裁罰14家51萬

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林金富表示，俗稱的「圓鱈」其實是「鱸形目」另稱為智利海鱸；俗稱的「扁鱈」則是「碟形目」也稱為大比目魚，並非鱈魚。記者劉學聖／攝影
林金富表示，俗稱的「圓鱈」其實是「鱸形目」另稱為智利海鱸；俗稱的「扁鱈」則是「碟形目」也稱為大比目魚，並非鱈魚。記者劉學聖／攝影

食藥署今公布稽查「鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案」，總計查核187 家業者，其中先前「鱈魚標示」魚目混珠情形，本次揪出14家違規業者，共罰51萬元。食藥署副署長林金富表示，大埔鐵板燒民生西路店、人从众厚切牛排基隆愛三店皆因鱈魚標示不合規定，分別裁罰4萬、2萬。

消基會3月於新北市、台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，半數有「魚目混珠」情形。

食藥署今公布最新稽查情形，林金富說明，本次經地方衛生局稽查後，發現有14家鐵板燒、排餐業者在標示鱈魚餐點品項時，實際使用的並非「鱈形目」的鱈魚，而是俗稱「扁鱈」、「圓鱈」的大比目魚以及智利海鱸偽充。

林金富表示，「大埔鐵板燒」民生西路店、「人从众厚切牛排」基隆愛三店，皆為「直接供應飲食場所標示」不合格，魚目混珠標示成鱈魚，分別裁罰4萬、2萬。林金富說，人从众厚切牛排基隆愛三店因資本額低、非蓄意違規，基隆衛生局依法酌減半裁罰2萬元。

林金富說，本次食藥署稽查裁罰情形，鱈魚違規標示共裁罰14家，其中13家標示不實，皆裁罰4萬，同時，其中兩家因資本額低，皆減為2萬罰鍰；1家應標示未標示裁罰3萬，總計裁罰51萬元罰鍰；將擴大針對傳統市場、超市等通路加強輔導，並列入未來專案稽查範圍內。

林金富提醒，俗稱的「圓鱈」其實是「鱸形目」，另稱為「智利海鱸」；俗稱的「扁鱈」則是「碟形目」，也稱為「大比目魚」，依規定只有「鱈形目」的鱈於能夠標示為鱈魚，其餘則只能標為「智利海鱸、大比目魚」或加註「俗名：圓鱈／扁鱈」。

食藥署 基隆 衛生局

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