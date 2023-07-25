全家便利商店開兩張發票千萬大獎 得主是你嗎

5-6月期統一發票今天開獎，全家便利商店表示，開出2組特別獎1000萬元，分別獎落「全家」行勝店、雲林水林店，其中一名消費者僅花費122元就幸運中大獎。

全家表示，本期發票特獎200萬元則開出1組，幸運兒於「全家」中山捷運站店購買FamiCollection綠拿鐵等商品，花費92元就將200萬大獎抱回家。

至於頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」高雄星光店、新營車站店及楊梅金品店開出，最低僅花費58元購買FamiCollection天然水及鮮奶核桃麵包就成為頭獎得主。

全家指出，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出4組，分別位於高雄民如店、大雅金雅環店、恆春麗園店、辛館店；其中有消費者花費74元購買Let’s Café熱美式等品項即獲得100萬大獎，相當幸運。